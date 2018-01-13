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Япония

12 января 2018, 14:30
Спасатели продолжают расчищать снежный завал на железной дороге

Сотни пассажиров поезда оказались в снежном плену в Японии

Спасатели продолжают расчищать снежный завал на железной дороге

Около 430 пассажиров оказались в "плену" в поезде, который не смог двигаться дальше из-за сильного снегопада в прибрежной японской префектуре Ниигата, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

По словам спасателей, пятеро пассажиров – мужчина в возрасте 40 лет и четыре девушки-подростка – стали плохо себя чувствовать и их увезли в больницу.

Железнодорожный пассажирский состав из четырёх вагонов, направлявшийся из Ниигаты в Нагаоку, не смог продолжить своё движение из-за снега около 6:55 вечера между станциями Токойджи и Обиори на железнодорожной линии Шинецу Восточно-Японской железной дороги.

Спасатели продолжают расчищать снег. Пока неясно, когда будет возобновлено движение поезда. В Группе Японских железных дорог сообщили, что застрявший поезд оборудован туалетами, внутренним освещением и системой отопления.

Метки: инцидент, поезд

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