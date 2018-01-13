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Китай

12 января 2018, 14:10
Пожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНР

Пожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНР

6 января недалеко от Шанхая столкнулись иранский танкер и китайский корабль

На танкере "Санчи", перевозящем 136 тысяч тонн нефти в Южную Корею, в результате столкновения с грузовым кораблем произошло возгорание. 31 член экипажа по-прежнему считается пропавшим без вести, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Уже шесть дней пожарные тушат пожар на иранском нефтяном танкере у берегов Китая. Тегеран уже подверг критике действия спасателей, поскольку последние не могут найти десятки пропавших членов экипажа. Напомним, танкер "Санчи", перевозящий 136 тысяч тонн нефти из Ирана в Южную Корею, столкнулся с кораблём Crystal, зарегистрированным в Гонконге, в 160 морских милях к востоку от Шанхая в субботу.

Спасатели обнаружили одного погибшего, но еще 31 член экипажа числится в пропавших без вести. Всего на борту танкера в момент столкновения находились 30 граждан Ирана и двое – из Республики Бангладеш. При тушении пожара спасатели столкнулись с токсичными парами, сильным ветром, дождем и волнами до четырех метров в высоту.

Министерство транспорта Китая сообщило в четверг вечером, что танкер длинной в 274 метра продолжает гореть, хотя его пытались тушить пеной. "Усилиям спасателей также помешали ужасные погодные условия и токсичные газы от горящего масла, которое представляет большую опасность для ликвидаторов аварии", - отмечается в заявлении китайского министерства МЧС.

В четверг в Mariners Syndicate (IMMS), отраслевой неправительственной коммерческой организации, заявили, что китайским властям было отправлено обращение, в котором  иранская сторона выразила разочарование в связи с отсутствием прогресса в тушении огня. "Ясно, что китайцы предприняли недостаточно мер для преодоления проблемы", - резко осудил действия китайских спасателей вице-президент IMMS Саман Резай.

Иранский новостной сайт Khabar Online опубликовал видео-интервью с некоторыми из родственников пропавших без вести. "Я не знаю, что еще сказать, я просто умоляю их спасти их, поскольку я уверена, что они живы и находятся внутри корабля", - сказала жена главного механика на танкере "Санчи".

Отметим, что весь экипаж китайского судна Crystal (21 человек) в результате спецоперации был спасен. На нем, в отличие от иранского танкера, возгорания не произошло.

Метки: Иран, КНР, критика, операция, пожар, пожарные, спасатели, танкер

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