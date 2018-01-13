Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

12 января 2018, 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива

В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива

НПЗ будет в районе Яковлевки Яковлевского района

Завод по производству газомоторного топлива построят в Приморье, чтобы обеспечить перевод автомобилей на этот вид топлива, об этом срассказал врио губернатора края Андрей Тарасенко, 12 января, на встрече с главными редакторами и журналистами приморских СМИ, сообщает ЕНВ.

Андрей Тарасенко отметил, что одна из сложностей в том, что в Приморье нет своего нефтеперерабатывающего завода. Соответственно на заправки поступает топливо, привезенное из соседних регионов, и альтернатива ему отсутствует – цены диктуют сбытчики. 

Он добавил, что уже подписаны соответствующие соглашения с "Газпромом". Газомоторное топливо также может стать альтернативой для автомобилистов, которые при желании могут переводить на газ свой личный транспорт.  

"Чтобы была альтернатива, переходим на газомоторное топливо. Подписано соглашение с газовщиками о строительстве завода, который позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты. Появится альтернатива для автомобилистов", - сказал Андрей Тарасенко.

Он уточнил планы по созданию нефтеперерабатывающего завода в крае.

"Мы планируем создать НПЗ в Приморье. Уже определена площадка в Яковлевском районе. Уже начали геологические испытания, запас нефти у нас – около 60 миллионов тонн. Появление НПЗ позволит держать стабильные цены на бензин в Приморье", – подчеркнул глава региона. 

Метки: ГАЗ, НПЗ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Мнения, комментарии (1)

Обамчик, 12.01.2018 13:40
Все страны переходят на электромобили, а ВРИО на газ. Когда ж придёт человек с мозгами, а не лоббист Москвы

Последние новости

Эксперты оценили "новых" глав регионовЭксперты оценили "новых" глав регионов
вчера, 20:30
Врио губернатора Приморья занял третье место в списке новичков губернаторского корпуса страны
Дивизии надводных кораблей ТОФ исполнилось 66 летДивизии надводных кораблей ТОФ исполнилось 66 лет
вчера, 19:20
На кораблях соединения состоялись торжественные построения
Александр Ушаков назначен новым руководителем отдела МВД России по Надеждинскому районуАлександр Ушаков назначен новым руководителем отдела МВД России по Надеждинскому району
вчера, 16:10
Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по городу Партизанску

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+