В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива

Завод по производству газомоторного топлива построят в Приморье, чтобы обеспечить перевод автомобилей на этот вид топлива, об этом срассказал врио губернатора края Андрей Тарасенко, 12 января, на встрече с главными редакторами и журналистами приморских СМИ, сообщает ЕНВ.

Андрей Тарасенко отметил, что одна из сложностей в том, что в Приморье нет своего нефтеперерабатывающего завода. Соответственно на заправки поступает топливо, привезенное из соседних регионов, и альтернатива ему отсутствует – цены диктуют сбытчики.

Он добавил, что уже подписаны соответствующие соглашения с "Газпромом". Газомоторное топливо также может стать альтернативой для автомобилистов, которые при желании могут переводить на газ свой личный транспорт.

"Чтобы была альтернатива, переходим на газомоторное топливо. Подписано соглашение с газовщиками о строительстве завода, который позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты. Появится альтернатива для автомобилистов", - сказал Андрей Тарасенко.

Он уточнил планы по созданию нефтеперерабатывающего завода в крае.

"Мы планируем создать НПЗ в Приморье. Уже определена площадка в Яковлевском районе. Уже начали геологические испытания, запас нефти у нас – около 60 миллионов тонн. Появление НПЗ позволит держать стабильные цены на бензин в Приморье", – подчеркнул глава региона.