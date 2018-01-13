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Общество

12 января 2018, 12:40
Александра Константинова назначили новым начальником полиции в Спасске-Дальнем

Александра Константинова назначили новым начальником полиции в Спасске-Дальнем

Ранее он занимал должность начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Спасский"

Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю Игорь Хайбулов в рамках рабочей поездки посетил межмуниципальный отдел МВД России "Спасский". В актовом зале отдела полиции в присутствии сотрудников органов внутренних дел Игорь Хайбулов объявил приказ о назначении заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России "Спасский" - начальника полиции Александра Константинова, сообщает ЕНВ.

Подполковник полиции Александр Константинов служит в органах внутренних дел с 1997 года. После окончания Уссурийского факультета Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России был назначен на должность оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков криминальной милиции отдела внутренних дел г. Спасска-Дальнего.

С декабря 2004 года работал в должности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел по городскому округу Спасск-Дальний, а в феврале 2015 назначен на должность начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Спасский".

С января 2017 года назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МОМВД России "Спасский".

Метки: МВД, назначение

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