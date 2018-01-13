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Общество

12 января 2018, 12:30
Администрация Владивостока построит новый трехэтажный спорткомплекс для школы № 6

Администрация Владивостока построит новый трехэтажный спорткомплекс для школы № 6

Аукцион на проведение строительно-монтажных работ пройдет 1 февраля

Строительство нового трехэтажного многофункционального спорткомплекса для школы № 6 начнется в ближайшее время на улице Казанской, 4 во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Аукцион на проведение строительно-монтажных работ стоимостью 88 млн. рублей уже объявлен. Торги пройдут 1 февраля. Как рассказали в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, на трех этажах разместятся два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для тренеров, для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые, раздевалки, туалеты. Со школой этот спортзал будет соединен специальной галереей. 

Согласно условиям аукциона подрядчик должен будет провести все земляные, бетонные, кладочные, облицовочные, кровельные, отделочные работы, а также монтаж металлоконструкций и устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Затем будет проведено озеленение и благоустройство территории.  

"Мы очень рады и даже пока не до конца верим, что уже в конце года будем отмечать новоселье в нашем новом спорткомплексе! - говорит директор школы № 6 Лина Суворова. - Очень удобно, что спортзал будет связан со школой галереей и детям не придется ходить на уроки по улице, особенно зимой. А сколько новых возможностей для занятий спортом появится у ребят! Кстати отмечу, что уроки физкультуры в школе проводились постоянно, несмотря на отсутствие специализированного спортзала - мы использовали зал хореографии в школе, но это было не очень удобно".

Старое здание спортзала и школьных мастерских было выведено из эксплуатации еще в 2006 году. В 2010 по заказу администрации Владивостока началась разработка проектной документации для строительства нового спорткомплекса. С учетом изменения СНИПов и корректировки проекта в 2014 году на документы получено положительное заключение экспертизы. Однако на строительство такого крупного и дорогостоящего объекта в городском бюджете средств было недостаточно. 

В 2017 году была достигнута договоренность о софинансировании строительства между администрациями города Владивостока и Приморского края. На сегодня деньги предусмотрены как в городском, так и в краевом бюджете. В октябре прошлого года старое здание было демонтировано, подготовлена строительная площадка.

Строительство объекта начнется, как только будет определен подрядчик и заключен контракт.

Метки: спорткомплекс, школа

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