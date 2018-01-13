Кого все-таки поддерживает Вашингтон в отношениях между Китаем и Тайванем?

Нижняя палата Конгресса США приняла два законодательных акта, которые уже успели окрестить "протайваньскими". Вместе с тем, это далеко не значит, что Вашингтон в споре между островом и "материком" всецело поддерживает Тайбэй, сообщает ЕНВ.

Ввиду принятия этих актов Палатой представителей США, китайские аналитики говорят, что президент США Дональд Трамп может готовиться начать использовать Тайвань в качестве козыря в китайско-американских отношениях. Законопроекты еще не прошли стадии одобрения в сенате США и президентом страны. Однако, дипломатический эффект от принятия этих законопроектов в нижней палате американского парламента уже можно сравнить с тем резонансом в КНР, который вызвали телефонные переговоры Трампа с президентом Тайваня в прошлом году.

Эксперты считают, что если законопроекты будут приняты, администрации Трампа придется решить, как будут исполнены положения законов, и тогда президент США будет вынужден пойти на сделку с Китаем.

Первый законопроект – закон о поездке в Тайвань. Он призван улучшить официальные обмены между Вашингтоном и Тайбэем. Это позволит чиновникам правительства США выезжать на Тайвань и проводить встречи с коллегами. Законопроект также откроет путь для высокопоставленных тайваньских официальных лиц к посещению Соединенных Штатов и встрече с официальными лицами США, в том числе, из государственных и оборонных ведомств. Напомним, между лидерами США и Тайваня подобные встречи никогда не проводились, т.к. в 1979 году Штаты все-таки вынуждены были признать в Китай не в демократическом Тайбэе, а коммунистическом Пекине.

Второй законопроект направлен ​​на то, чтобы помочь Тайваню восстановить статус наблюдателя во Всемирной ассамблее здравоохранения, руководящем органе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эти два законопроекта свидетельствуют о том, что Тайвань всё ещё остается предметом переговоров между Пекином и Вашингтоном, хотя Трамп заявлял китайскому президенту Си Цзиньпину, что он будет придерживаться политики одного Китая. Суть этой политики – понимание того, что существует один Китай. Однако Пекин и Тайбэй имеют собственную интерпретацию того, что этот принцип собой представляет.

Прохождение законопроектов в американском парламенте следует за решением Трампа в прошлом месяце подписать Закон о полномочиях в области национальной обороны. Этот правовой акт разрешает американским военным иметь контакты с вооруженными силами Тайваня, в том числе, создавать на территории острова собственную военную инфраструктуру. В континентальном Китае действия американского правительства были осуждены.

Китайские аналитики заявляют, что Трамп понимает политический риск одобрения этих двух законопроектов и может использовать их для заключения сделок с Пекином. Чжан Югван, ученый из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, считает, что Трамп прорабатывает различные варианты. "Он может не подписывать эти законопроекты, или, если бы он их подписал, он может их не реализовывать. Или он может отправлять или принимать чиновников низкого ранга. Данные проекты законов при правильном подходе могут стать козырями для торговли с Китаем", - заключил эксперт.

"Никто не должен сомневаться в решимости главы Китая в вопросах воссоединения. Поэтому мы считаем, что Трамп просто совершит "сделку" с определёнными преимуществами для себя. Суверенитет Китая не является разменной картой", - заявили в китайском посольстве в США.

Директор Института международных отношений Пекинского университета Цзя Цинго отметил, что президент США любит оставлять ощущение некоторой неуверенности в собственной политике. "Ему нравится быть непредсказуемым, но он также будет осторожно относиться к тому, что Китай будет сильно сопротивляться, если действительно состоится встреча на высшем уровне между США и Тайванем. Это серьезно повлияет на национальные интересы США. В отношениях между Пекином и Вашингтоном может наступить негативный перелом. Но я не думаю, что это зайдёт так далеко", – отметил г-н Цзя.