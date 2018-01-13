АМКОР: Цены на красную икру в Москве в два раза ниже, чем в Токио

Стоимость реализации соленой лососёвой икры в столице России в два раза ниже, чем в столице Японии. Вместе с этим темпы роста стоимости лососёвой икры в Японии ниже, чем в России, сообщает ЕНВ.

Согласно данным Дальневосточного центра региональных исследований (г. Владивосток) со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, к концу 2017 г. средняя розничная цена на солёную икру лосося составила 1452 иены за 100 грамм, что в пересчете составляет 7418 руб. за килограмм.

Вместе с этим, согласно предложениям, размещенным в федеральном электронном периодическом издании Fishnet, стоимость солёной лососёвой икры для Москвы в конце прошлого года составляла около 3500 руб. за килограмм.

Как отмечают эксперты Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), розничные цены на соленую лососевую икру в России заметно ниже японских, однако стоит обратить внимание, что темпы роста цен на этот вид морепродукции на российском рынке выше, чем на японском. Так, в прошлом году Росстат озвучил официальную цифру – в среднем по стране красная икра подорожала на 21,7%, тогда как в Токио рост цен составил 16,8%.