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Экономика

12 января 2018, 11:40
АМКОР: Цены на красную икру в Москве в два раза ниже, чем в Токио

АМКОР: Цены на красную икру в Москве в два раза ниже, чем в Токио

В столице России цена варьируется от 3500 руб./кг в столице Японии более 7000 руб./кг

Стоимость реализации соленой лососёвой икры в столице России в два раза ниже, чем в столице Японии. Вместе с этим темпы роста стоимости лососёвой икры в Японии ниже, чем в России, сообщает ЕНВ.

Согласно данным Дальневосточного центра региональных исследований (г. Владивосток) со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, к концу 2017 г. средняя розничная цена на солёную икру лосося составила 1452 иены за 100 грамм, что в пересчете составляет 7418 руб. за килограмм.

Вместе с этим, согласно предложениям, размещенным в федеральном электронном периодическом издании Fishnet, стоимость солёной лососёвой икры для Москвы в конце прошлого года составляла около 3500 руб. за килограмм.

Как отмечают эксперты Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), розничные цены на соленую лососевую икру в России заметно ниже японских, однако стоит обратить внимание, что темпы роста цен на этот вид морепродукции на российском рынке выше, чем на японском. Так, в прошлом году Росстат озвучил официальную цифру – в среднем по стране красная икра подорожала на 21,7%, тогда как в Токио рост цен составил 16,8%.

Метки: АМКОР, икра, цены

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