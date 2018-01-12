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Общество

11 января 2018, 19:00
На Старый Новый год погода порадует Приморье антициклоном

На Старый Новый год погода порадует Приморье антициклоном

В ближайшие выходные синоптические условия в регионе начнут меняться

В субботу, 13 января, и в ночь на воскресенье, 14 января, погоду в Приморском крае будет определять антициклон. Так, во Владивостоке на Старый Новый год ожидается ясная и морозная погода, сообщает ЕНВ.

В ночное время при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться, морозы усилятся, и столбики термометров опустятся до −20…−27°C, в горных районах воздух выхолодится до −36°C, на побережье −13…−19°C. Днём в субботу столбики термометров поднимутся до −7…−18°C.

Днём в воскресенье антициклон сместится в Японское море, атмосферное давление над краем начнёт падать, потоки сменятся на южные, в крае потеплеет, и максимальные температуры повысятся на 5–12 градусов по сравнению с предыдущим днём.

В конце дня к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над северо-восточными провинциями Китая. На западе местами начнётся небольшой снег и в ночь на понедельник распространится на большую территорию края.

Во Владивостоке в субботу, 13 января, ожидается ясная и морозная погода, ночью −17…−19°C, днём −10…−13°C. В воскресенье температурный фон повысится на 2–5 градусов. В ночь на понедельник в краевом центре возможен небольшой снег.

Метки: погода, примгидромет

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