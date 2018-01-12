Прокуратура выявила нарушения в сфере закупок администрацией города Владивостока

Прокуратура города Владивостока проверила исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в деятельности администрации города при осуществлении закупок у единственного поставщика для муниципальных нужд, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Так, в июле 2017 года актом управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока, утвержденным первым заместителем главы администрации, принято решение о необходимости выполнения мероприятий по очистке наносов из щебня, с последующей укаткой грунта локальными участками и восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке дороги по улице Корабельная Набережная в г. Владивостоке (где произошло разрушение покрытия проезжей части дороги, вымывание щебня на проезжую часть).

При этом, только в сентябре между управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока (заказчик) и юридическим лицом заключен муниципальный контракт с целью выполнения таких мероприятий.

При этом, закупка для муниципальных нужд осуществлена у единственного поставщика в связи с наличием обстоятельств, которые расценены должностными лицами администрации как "непреодолимая сила".

Между тем, оснований для признания повреждений дорожного покрытия обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством не имелось. Кроме того, о необходимости выполнения работ по ремонту указанного участка дороги было известно еще в июле 2017 года, а муниципальный контракт заключен спустя значительный период времени.

Тем самым управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока необоснованно осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что является нарушением законодательства о контрактной системе.

По данному факту прокурором города в отношении заместителя главы администрации г. Владивостока, курирующего вопросы дорожной деятельности, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 50 тыс. рублей.