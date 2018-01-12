Россиянам с детьми выдадут до 600 млрд. рублей льготной ипотеки

Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
Правительство России установило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми, сообщает ЕНВ.
Решение было принято в целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня утверждены правила предоставления субсидий кредитным организациям и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.
Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребёнка, до 600 млрд. рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.
Напомним, что крупнейшими ипотечными кредиторами в России являются Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. В частности, рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев 2017 года составила 52%. Банк выдал ипотеки на 929 миллиардов рублей. На втором месте располагается ВТБ24 с долей рынка в 18% и объемом выдачи 322,2 миллиарда рублей. Третьим идет Газпромбанк с долей рынка в 3,6%, он выдал ипотеки на 64,7 миллиарда рублей.
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Метки: АИЖК, ипотека, правительство