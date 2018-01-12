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Общество

11 января 2018, 15:30
Отныне любая рыбохозяйственная деятельность в Дальневосточном морском заповеднике запрещена

Отныне любая рыбохозяйственная деятельность в Дальневосточном морском заповеднике запрещена

Научно-просветительская деятельность и экскурсии – разрешены

В единственном в России Дальневосточном морском биосферном заповеднике отныне запрещена любая рыбохозяйственная деятельность, включая и аквакультуру. Арбитражный суд Приморского края может сегодня принять решение об освобождении акватории заповедника от существующих марикультурных плантаций, сообщает ЕНВ.

Так, согласно тексту приказа, размещенного в конце декабря прошлого года на официальном сайте Федерального агентства научных организаций, из Положения о Дальневосточном морском биосферном государственном природном заповеднике исключен пункт, разрешающий организацию рыбоводных хозяйств на территории заповедника.

Таким образом, в настоящее время на территории этого уникального для России морского заповедника запрещена любая рыбохозяйственная деятельность, в том числе организация и функционирование рыбоводных участков и, соответственно, занятие аквакультурой.

По имеющимся в Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) сведениям, данные изменения были внесены по инициативе Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Также, согласно информации с сайта Арбитражного суда Приморского края , в 13 часов 11 января этого года должно состояться судебное заседание по иску Прокуратуры Приморского края об освобождении ООО "Зарубинская база флота" акватории бухты Миноносок, входящей в состав морского заповедника, от плантаций по разведению объектов аквакультуры – трепанга и гребешка.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник в заливе Петра Великого Японского моря учреждён 24 марта 1978 года как объект морского природного наследия. Площадь заповедника составляет около 650 кв. км, в том числе 630 кв. км морской акватории. В нём обитает более 5000 видов растений и животных. В сентябре 2003 года заповедник стал участником программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и получил статус биосферного резервата.

Метки: АМКОР, заповедник

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