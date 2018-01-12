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В мире

11 января 2018, 16:00
Власти США призывают своих туристов не посещать Россию

Власти США призывают своих туристов не посещать Россию

Госдеп обновил систему предупреждения о рисках путешествий в страны мира

Власти Соединенных Штатов представили способ предупреждать своих граждан об опасности иностранных поездок в среду, 10 января. Помочь этому призвана четырехуровневая система ранжирования безопасности для стран и интерактивная карта мира, сообщает ЕНВ.

В самом низу рейтинга, или на четвёртой ступени, расположены страны, в которых идёт война, или ситуация в них крайне нестабильна. Данный уровень сопровождается надписью "Не путешествуйте". В него вошли: Афганистан, Центральноафриканская Республика, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан, Сирия и Йемен. Кроме того, в четвертый уровень вошла Северная Корея. При этом, законодательство США запрещает американцам использовать свои паспорта в этой стране, что фактически запрещает посещение КНДР.

По информации ведомства, четырехуровневая система направлена на дачу "понятных рекомендаций" американским выездным туристам. Однако рейтинги некоторых стран способны привести к возмущению, даже если Госдепартамент заявит, что это всего лишь существующие рекомендации в новом формате. "Это не политические документы, рейтинг основан на нашей оценке ситуации с позиции безопасности", - прокомментировала заместитель помощника госсекретаря США Мишель Бернье-Тот.

Крупные европейские союзники США, такие как Великобритания, Франция и Германия попали во второй уровень, поскольку в них "проявляются повышенные меры обеспечения безопасности" в обеспечении безопасности. В то же время, Узбекистан попал в первый уровень, поскольку там, по мнению Госдепа, "соблюдаются обычные меры предосторожности". Из азиатских стран безопасными странами для американцев признаны Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония.

Третий уровень называется "Пересмотрите план путешествия". Туда, в частности, попали Россия, Куба, Пакистан, Северный Судан, Венесуэла, Турция, Чад, Нигер, Нигерия и Мавритания. По мнению американских чиновников, на Украине, где, по сути, продолжается гражданская война, безопаснее. В ней почти так же "спокойно", как и в развитых европейских странах (II уровень).

Некоторые союзники и соседи США уже выражали недовольство властям страны по поводу различных рекомендаций своим гражданам. Некоторые страны считают, что они подверглись американскому дипломатическому упреку. При этом, каждое предупреждение сопровождается объяснением на веб-сайте travel.state.gov. Там говорится, какие конкретные угрозы были идентифицированы и почему даны такие рекомендации. Например, западноевропейские столицы не очень безопасны, потому как они недавно пережили нападения исламистских террористов. Южный сосед США – Мексика (II уровень в рейтинге) – также ранее выражал недовольство по отношению к аналогичным действиям Вашингтона.

Примечательно, что, хотя Соединенные Штаты в новой системе не оцениваются, в качестве приблизительной характеристики Госдеп публикует уровень смертности в Америке, который сегодня составляет 4,88 на 100 тысяч человек. Это показатель находится между Кубой ("Пересмотрите план путешествия", 4,72) и Сомали ("Не путешествуйте", 5,56).

Метки: США, туризм

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