Малайзия выплатит компании из США до $70 млн, если та найдет самолёт MH370 в течение 90 дней

Правительство Малайзии в среду согласилось выплатить американской разведочной фирме Ocean Infinity Ltd., предоставляющей поисковые услуги, от 20 до 70 миллионов долларов при условии, что та найдет пропавший полет MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в течение 90 дней, сообщает ЕНВ.

Американская фирма проведет поиски в новом районе, охватывающем 25 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана. Работы начнутся в середине января. Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил на пресс-конференции, что согласно соглашению с Ocean Infinity, последняя должна определить район катастрофы, а также найти бортовой самописец и "чёрный ящик" с кабины экипажа.

Условия договора заключаются в следующем. При обнаружении обломков самолета и самописцев в пределах первых 5 тысяч кв. км зоны поиска американская компания получит $20 млн. Если самолет будет найден в пределах 15 тысяч кв. км, выплата составит $30 млн, если в пределах 25 тысяч кв. км – $50 млн, а если поисковая операция выйдет за этот лимит и самолет, при этом, будет найден, то вознаграждение составит $70 млн.

"По мнению экспертов, существует 85-процентная вероятность обнаружения обломков в новом районе", - добавил Лиоу Тионг Лай.

Напомним, Боинг-777 исчез с экранов радаров менее чем спустя 40 минут после взлета из международного аэропорта Куала-Лумпура сразу после полуночи 8 марта 2014 года, направляясь в Пекин с 239 людьми на борту. Ocean Infinity отправила поисковое судно Seabed Constructor из южноафриканского порта Дурбан в район поисков еще в прошлый вторник, поскольку в данный момент погодные условия в южной части Индийского океана наиболее благоприятные. На борту судна – восемь подводных аппаратов, оснащенных гидролокатором и другими высокотехнологичными средствами, способными работать в водах на глубине до 6 000 метров.

Главный исполнительный директор фирмы Оливер Планкет заявил, что судно, как ожидается, прибудет на место проведения операции 17 января. "Я думаю, что у нас большие перспективы", - сказал он журналистам.

По словам представителей американской компании, автономные подводные аппараты, которые будут использованы в поисковых работах, могут обследовать 1200 квадратных километров в день, то есть на прочесывание 25 тысяч кв. км зоны может понадобиться всего 3 недели.

После почти трех лет безуспешных поисков в зоне площадью 120 тысяч квадратных километров, правительства Малайзии, Китая и Австралии в январе прошлого года решили приостановить операцию, пока не появится новая достоверная информация о крушении самолета. Родственники пассажиров борта MH370, (две трети из них – граждане КНР, - прим. ред.) выступили против приостановления поисков и просили власти рассмотреть выводы Австралийской организации по научным и промышленным исследованиям, которая в декабре 2016 года определила потенциальное место крушения самолета. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии сделало расчет на основе анализа курса движения обломка крыла пропавшего самолета, обнаруженного в 2015 году у берегов французского острова Реюньон, к востоку от Мадагаскара.

Новость о возобновлении поисков была положительно воспринята родственниками погибших. "Мы надеемся, что это то, чего мы ждали. Мы молимся за завершение поисков. Прошло четыре года, это время мы прождали впустую", - сказала супруга бортового стюарда, работавшего на рейсе MH370, Элейн Чью.