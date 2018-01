В КНР произведут внедорожник, двери которого будут открываться через сканирование лица владельца

Электрический внедорожник стоимостью 45 тысяч долларов США, в котором, чтобы открыть дверь, владельцу необходимо просканировать свое лицо, выпустят в Китае. В новинке от Byton внедрено приложение от Amazon, а на приборной панели автомобиля размещен 49-дюймовый экран. Это показывает, что в Китае постепенно проходит эра обычных автомобилей, сообщает ЕНВ.

Byton – компания, основанная в Нанкине бывшими руководителями китайского подразделения BMW. В воскресенье она стала первым китайским автопроизводителем, проекты которого были представлены на выставке CES в Лас-Вегасе. Отметим, что конкуренты Китая на внутреннем рынке также не дремлют. В частности, XPeng Motors при поддержке Alibaba Group Holding Ltd. в этом месяце выпустил анонсированный ранее кроссовер А2. За последние несколько месяцев несколько новых машин выпустил производитель электрокаров NIO, в которую инвестируют крупнейшая технологическая компания Азии – Tencent Holdings Ltd., а также WM Motor Technology Co.

Развитие рынка электрокаров в Китае вызвано стремлением правительства решить проблему с загрязнением окружающей среды и уменьшить зависимость от импортируемой нефти. Государственные субсидии на производство экологически чистых автомобилей порождают десятки новых стартапов на самом большом автомобильном рынке мира. Многие китайские автокомпании уже ставят перед собой амбициозные цели занять долю рынка, принадлежащего таким иностранным гигантам, ка Tesla Inc., Volkswagen AG и Toyota Motor Corp., совокупный доход которых в КНР составляет около 100 миллиардов долларов.

"Китай является самым быстрорастущим и крупнейшим рынком экологических автомобилей в мире, но, в то же время, среди китайских производителей нет глобальных игроков, которые могут конкурировать с крупнейшими мировыми автогигантами", - отметил исполнительный директор компании Byton Дэниел Кирхерт.

На данный момент Китай продаёт электромобили по всему миру, намного опережая, к примеру, экспорт и производство в других странах американских автопроизводителей. Помощник генерального секретаря Китайской ассоциации автомобильных производителей Сюй Хайдун сообщил о значительном увеличении количества производимых Китаем транспортных средств за последнее время. В то время как Volkswagen и Toyota завершили свои стратегии развития в Китае, местные потребители уже могут приобрести ES8 NIO за 448 000 юаней (69 000 долларов США). Это чуть больше половины от стоимости в юанях на внедорожники Tesla Model X в Китае (836 тысяч юаней).

В конце 2018 года компания Byton завершит строительство завода в Нанкине и начнет производство автомобилей спустя год. Начиная с 2019-го, производитель может составить конкуренцию заграничным фирмам. Первая модель электрокроссовера будет доступна в продаже со следующего года по цене 45 тысяч долларов. Отметим, что цена за базовую комплектацию от конкурента – Tesla 3 – составляет 35 000 долларов. "Byton стремится стать первым глобальным игроком на рынке из Китая", - сказал основатель и генеральный директор Automobility Ltd. Билл Руссо во время презентации новинки от китайского производителя.

Кроме того, в автомобиле Byton владельцам будет предоставлен простой доступ в интернет. Таким образом, компания стремится бросить вызов производителям традиционных автомобилей. "Byton получил 200 миллионов долларов из фонда Suning Holdings Group Co. и от некоторых государственных компаний в провинции Цзянсу", - сказал глава компании Дэниел Кирхерт в августе. Byton также сотрудничает с Robert Bosch GmbH и французской Faurecia. Еще одним инвестором в проект является China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.

Среди иностранных конкурентов наиболее активно на рынке Китая ведет себя Toyota. В понедельник на выставке CES она представила полностью автономную концепцию электромобиля под названием e-Palette. "Сегодня менее 1 процента всех автомобилей, продаваемых в США, являются экологическим транспортом, поэтому предстоит сделать много работы, чтобы увеличить потребительский спрос на все электромобили", - сказал в своем выступлении президент автомобильной компании Акио Тойода, отметив, что производитель уже работает с правительствами различных стран по созданию новых зарядных станций и соответствующей инфраструктуры.

Конкурент на внутреннем рынке экомобилей, NIO, основанный в 2014 году Уильямом Ли и группой интернет-предпринимателей, начал продавать свою первую модель в прошлом месяце. Компания NIO, по данным издания Bloomberg, привлекла более 1 миллиарда долларов от инвесторов, включая Tencent.

Отметим некоторые характеристики электромобилей Byton: