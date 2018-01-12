Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

11 января 2018, 13:50
В приморье будет пополнен флот морских судов

В Приморье будет пополнен флот морских судов

Объем инвестиций составит 288,5 млн. рублей

Резидент свободного порта Владивосток приобретет и модернизирует пять судов для добычи и переработки краба, которые будут базироваться в акваториях морских портов Владивостока и Зарубино, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития. 

Компания "Примкраб" уже приступила к реализации проекта в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Объем вложений в проект составит 288,5 млн. рублей, в результате чего появится более 200 новых рабочих мест.

"В настоящее время мы ведем промысел в подзоне Приморье судами, которые в ходе модернизации были оснащены современной поисковой и навигационной аппаратурой. Для переработки и транспортировки в живом виде краба на береговые предприятия суда были оснащены современным холодильным оборудованием. Осуществление данного проекта стало возможным благодаря режиму свободного порта Владивосток и предоставленным преференциям и льготам", - сообщил генеральный директор ООО "Примкраб"  Александр Кириченко.

Суда, находящиеся в оперативном управлении и техническом обслуживании ООО "Примкраб", укомплектованы профессиональными экипажами, капитаны имеют большой опыт в крабовом промысле. В перспективе инвестор планирует увеличить флот судов.

Метки: инвестиции, краб, СВП

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье появится завод по производству газомоторного топливаВ Приморье появится завод по производству газомоторного топлива
сегодня, 13:00 1
НПЗ будет в районе Яковлевки Яковлевского района
АМКОР: Цены на красную икру в Москве в два раза ниже, чем в ТокиоАМКОР: Цены на красную икру в Москве в два раза ниже, чем в Токио
сегодня, 11:40
В столице России цена варьируется от 3500 руб./кг в столице Японии более 7000 руб./кг
Россиянам с детьми выдадут до 600 млрд. рублей льготной ипотекиРоссиянам с детьми выдадут до 600 млрд. рублей льготной ипотеки
вчера, 16:10
Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Последние новости

Сотни пассажиров поезда оказались в снежном плену в ЯпонииСотни пассажиров поезда оказались в снежном плену в Японии
сегодня, 14:30
Спасатели продолжают расчищать снежный завал на железной дороге
Пожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНРПожарные до сих пор тушат возгорание на танкере у берегов КНР
сегодня, 14:10
6 января недалеко от Шанхая столкнулись иранский танкер и китайский корабль
Александра Константинова назначили новым начальником полиции в Спасске-ДальнемАлександра Константинова назначили новым начальником полиции в Спасске-Дальнем
сегодня, 12:40
Ранее он занимал должность начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Спасский"

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.01.2018 17:40
Новый глава Владивостока ушел из бизнеса 1
10.01.2018 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах 1
11.01.2018 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации 1
12.01.2018 13:00
В Приморье появится завод по производству газомоторного топлива 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+