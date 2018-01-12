В приморье будет пополнен флот морских судов

Резидент свободного порта Владивосток приобретет и модернизирует пять судов для добычи и переработки краба, которые будут базироваться в акваториях морских портов Владивостока и Зарубино, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Компания "Примкраб" уже приступила к реализации проекта в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Объем вложений в проект составит 288,5 млн. рублей, в результате чего появится более 200 новых рабочих мест.

"В настоящее время мы ведем промысел в подзоне Приморье судами, которые в ходе модернизации были оснащены современной поисковой и навигационной аппаратурой. Для переработки и транспортировки в живом виде краба на береговые предприятия суда были оснащены современным холодильным оборудованием. Осуществление данного проекта стало возможным благодаря режиму свободного порта Владивосток и предоставленным преференциям и льготам", - сообщил генеральный директор ООО "Примкраб" Александр Кириченко.

Суда, находящиеся в оперативном управлении и техническом обслуживании ООО "Примкраб", укомплектованы профессиональными экипажами, капитаны имеют большой опыт в крабовом промысле. В перспективе инвестор планирует увеличить флот судов.