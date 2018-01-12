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Фоторепортажи

11 января 2018, 13:20
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации
Работа Владивостокского цирка требует оптимизации
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Работа Владивостокского цирка требует оптимизации

Особые трудности при посещении представлений возникают у беременных, пожилых и детей младшего возраста

Жалобы жителей Владивостока на новый реконструированный цирк продолжаются. Помимо представленной программы "Император львиц", претензии зрителей коснулись и антракта, сообщает ЕНВ.

Само представление, точнее его первое отделение, у большинства зрителей вызывает неоднозначные эмоции. В интернете множество возмущений, касающихся практически всех аспектов учреждения. Спецкорр ЕНВ специально посетил Владивостокский цирк, чтобы убедиться насколько фейковыми являются отзывы зрителей в соцсетях. И оказалось, люди не врут.

Очереди немыслимые (хотя представление шло уже третий раз за день). Раздеться-одеться в гардеробе заняло около полутора часа. Первое отделение тянулось очень долго. Огромное количество маленьких зрителей, которые пришли посмотреть на "кошечек" и обязательного в цирковой программе клоуна, вместо этого получили полураздетых танцоров. По факту, зрителям показали концерт с цирковыми элементами.

В антракте – толкотня и ажиотаж около буфетов с выпечкой и попкорном по цене хорошей итальянской пиццы. И только второе 40-минутное отделение прошло на одном дыхании. Несмотря на перекормленных львиц, мастер Виталий Смолянец показал высший класс.

Поговорив со зрителями, спецкорр получил общую картинку: большинство людей отказались бы от первого отделения, предпочитая короткую, но эффектную программу с хищниками. Вот несколько наиболее ярких высказываний: "Сыну 10 лет, так ждал этого цирка! Билеты месяц назад купили! В итоге, танцы, танцы - чуть не заснул в первом отделении. Стал домой проситься. А клоун? Разве это клоун был на сцене? А гимнасты? В "FESCO-Hall" на разогреве концерта местные гимнасты и то лучше номера показывали. В антракте мы даже уехать хотели, денег жалко стало, остались – и не пожалели. Программа с тиграми и львами просто замечательная! Ребенок в восторге! Знали бы, сразу ко второму отделению подъехали", - рассказала зрительница Ольга.

"Приехала на новогодние каникулы во Владивосток из Большого Камня специально, чтобы внучку в новый цирк сводить. Громадную очередь в гардероб мы смиренно отстояли, хотя это было нелегко, я – пенсионерка, а внучке всего четыре годика. Попробовать сосиску в тесте, стоимостью сто рублей, не удалось. Просто не успели купить – люди как с голодного края на переносные буфеты навалились, кто моложе, тот и схватил. Но настоящий ужас – женский туалет!", - рассказала ЕНВ одна из зрительниц Ирина.

Действительно, очередь в женскую уборную не уступает очереди в Мавзолей. Особенно страдают пожилые люди, маленькие дети и беременные женщины. "Я на шестом месяце беременности, как и все, решили с мужем побаловать себя представлением. Мой шок не описать словами, когда в антракте в женский туалет выстроилась нереальная очередь. При этом, мужской туалет пустовал. Попробовала туда пройти – у входа стоит женщина, никого не пускает. Хоть бы исключение какие-то делали для беременных, малышей и стариков! Или нам дома сидеть прикажете? И вообще, при реконструкции как можно было не продумать важнейший вопрос с доступностью уборных? Людей приходят сотни! А туалет один на всех! Не поверите, пришлось бежать в соседнее кафе", - возмущается одна из зрительниц Юлия.

Напомним, что до этого горожане жаловались на поведение людей в цирке: посетители устроили давку возле гардероба, а также пользовались вспышкой во время представления, хотя это запрещено.

Метки: цирк

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Мнения, комментарии (1)

Таран, 11.01.2018 19:07
Цирк изменился, а клоуны в управлении остались те же!

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