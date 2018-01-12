Резервный фонд России обнулился еще в декабре 2017 года

Более 1 трлн. рублей из Резервного фонда РФ было потрачено правительством на покрытие дефицита бюджета в декабре 2017 года. В наступившем 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает ЕНВ со ссылкой на РБК.

Резервный фонд обнулился еще 22 декабря, когда на финансирование бюджетного дефицита были потрачены последние 54 млрд рублей. В январе-ноябре 2017 года Резервный фонд оставался нетронутым. Дефицит бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП (1,5 трлн рублей). По информации Минфина, остатки Резервного фонда - $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд - были реализованы в Центробанке за 1 трлн рублей и зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда "сформировались нулевые остатки" и 1 февраля 2018 года, фонд прекратит свое существование.

Отметим, что своего максимума в рублевом выражении Резервный фонд достигал в начале 2015 года - 5,86 трлн руб., а максимума в отношении к размеру экономики - в начале 2009 года: 12,5% ВВП. За 2016 год объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза — с 3,64 трлн руб. до менее 1 трлн.

Об исчерпании Резервного фонда к концу 2017 года, Минфин предупреждал неоднократно. Так, в начале 2016 года глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что при том использовании средств, которое существует, фонд исчерпает себя к 2017 году. После этого дефицит бюджета придется покрывать за счет ФНБ, что, собственно, и произошло.

Антон Силуанов подчеркнул, что в 2017 году правительству удалось значительно сократить траты суверенных резервов, чистая сумма затраченных средств составила около 790 млрд руб. вместо планировавшихся 1,7 трлн. "Это было сделано благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40/баррель в резервы правительства", - пояснил он.