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Общество

11 января 2018, 12:00
Владивостокцы могут вести бизнес с "Геопочтой"

Владивостокцы могут вести бизнес с "Геопочтой"

Процесс от размещения заявки до доставки почты занимает 3-5 дней

Сервис "Геопочта" позволяет компаниям в режиме онлайн выбирать географию доставки рекламно-информационных материалов на карте с точностью до дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России дистанционно, сообщает ЕНВ.

Для оформления заказа применяется упрощенный документооборот и используется договор оферты, что в разы сокращает время его исполнения. Сегодня весь процесс – от размещения заявки на сайте до завершения рассылки почтальонами по выбранной клиентом адресной программе – занимает 3-5 дней. Заказчику необходимо посетить Почту России только один раз, чтобы передать напечатанный тираж, все остальное выполняется через портал geo.pochta.ru.

Запуск "Геопочты" стал одним из первых шагов Почты России по внедрению мировых практик оказания услуг для малого и среднего бизнеса. При этом аналога предлагаемой услуги Почты России в нашей стране до сих пор не было. Уникальность ее – в принципиально новом уровне прозрачности расчетов доставки сообщения аудитории, проживающей в нескольких многоквартирных домах или в пределах выбранного микрорайона.

"В настоящее время сервис работает в более чем 100 городах страны. Это крупные города с населением от 300 тысяч человек, а также города Московской области", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

С момента запуска в 2016 году услугой "Геопочты" воспользовались более 5000 клиентов Почты России, среди которых образовательные учреждения, спортивные клубы, строительные компании, клиники, салоны красоты, интернет-магазины. Почти 40% пользователей являются индивидуальными предпринимателями. В 2017 году количество заявок на портале сервиса увеличилось в 4 раза по сравнению c 2016 годом.

Напомним, ответственность за достоверность информации, направляемой адресатам, и ее соответствие законодательству РФ, лежит на отправителях. При этом Почта России осуществляет предварительную проверку всех материалов, рассылаемых в рамках сервиса.

Метки: почта России

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