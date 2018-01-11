Ревнивый мужчина напал на медицинского работника в поликлинике Владивостока

Беспрецедентный случай нападения на медицинскую сестру произошел в столице Приморья сегодня, 10 января 2018 года, сообщает ЕНВ.



На территории поликлиники №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и нанёс ей удары острым предметом по разным частям тела. Об этом сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.



По данному факту нападения на медицинского сотрудника следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Как отмечают в ведомстве, на данный момент мужчина задержан, а пострадавшей оказана медицинская помощь.



По предварительным данным мужчина напал на свою знакомую по мотивам ревности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.