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В мире

10 января 2018, 22:30
Бостон, 4 января 2018 года

Резкое похолодание и потепление, внезапные наводнения: Что сегодня происходит с погодой в мире?

Как считают специалисты, виной всему глобальное потепление, Арктика и зоны высокого давления

Резкое похолодание в Соединенных Штатах, внезапные наводнения в Сингапуре, рекордные низкие температуры в обычно жарком Бангладеше, сильный холодный фронт в большей части Китая. К этим явлениям наступившего года добавились метели на Хоккайдо, в то время как в столице Японии – чуть ли не жара. С каждым годом погода становится все более непредсказуемой. Все чаще тема погоды попадает на первые полосы газет и делает медийные рейтинги. Учёные всё чаще говорят о глобальном изменении климата, сообщает ЕНВ.

Как отмечают специалисты, последние природные аномалии связаны с повышением средней температуры воздуха и воды на Земле. Более теплый воздух удерживает больше влаги, в результате чего выпадают обильные осадки. В более теплых океанах риск возникновения сильных штормов также намного выше. Короче говоря, изменение климата влияет на характер погоды, а также на атмосферную циркуляцию. Каким образом это происходит, ученые, похоже, до сих пор не совсем понимают.

Впрочем, имеются убедительные научные доказательства тому, что на изменение климата влияет человеческий фактор. В частности, доказано, что сжигание топлива и вырубка лесов влияет на климат и природные катастрофы. Профессор Университета штата Пенсильвания Майкл Манн делает этот вывод в своем исследовании, которые было опубликовано на страницах издания Climate Reality в прошлом году. "Существуют различные способы, с помощью которых изменение климата может сделать погоду более экстремальной. Некоторые из них достаточно очевидны – если вы согреете планету, у вас будут более частые и сильные тепловые волны. В этом случае будет наблюдаться тенденция к увеличению наводнений, потому что более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, поэтому в последние годы во время дождя и снега стало выпадать больше осадков", - говорится в статье ученого.

В другом исследовании, опубликованном Всемирной метеорологической организацией ООН в 2016 году, авторы рассказывают о сильных наводнениях в Великобритании в 2014 году и аномально жарком лете в Австралии в 2013 году. Эти события специалисты также связывают с глобальным изменением климата.

Однако, если верить данным заключениям ученых, то как тогда можно связать с потеплением атмосферы холодную аномалию в США этого года? Это тоже связано с глобальным изменением климата? Отвечая на эти вопросы, некоторые ученые, отмечают, что при глобальном потеплении холодный арктический воздух опускается на юг, и климатическая аномалия на востоке США может быть связана именно с этим. Однако достоверно это ещё не известно. По их словам, Арктика уже не такая холодная, как раньше – регион прогревается быстрее, чем любая другая часть света в мире. Исследования показывают, что нынешнее потепление ослабляет холодные потоки воздуха в арктическом регионе, даже вокруг северного полюса.

"Существует много версий о том, что Арктика играет определенную роль, часть которой пока точно не известна", - отмечает Марлен Кречмер, исследователь из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) в Германии.

Но ясно одно, заявляют ученые. Когда фиксируется небольшое изменение температуры между Арктикой и средними широтами, ослабляются ветра. Обычные воздушные потоки являются прямыми, они идут с запада на восток. Когда они становятся слабее, они могут стать по своей траектории волнообразными. В результате этого ветер становится более восприимчивым к зонам высокого давления, которые могут заставить холодный воздух направиться на юг. Считается, что эти "блокирующие" зоны высокого давления часто приводят к затяжному сильному похолоданию. По словам ученых, по мере того, как мир продолжает согреваться, нас будут ждать все более разрушительные катаклизмы. К сожалению, похоже, это новая норма жизни.

Метки: Арктика, климат, погода

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