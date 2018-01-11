Президент Южной Кореи призвал парламентариев к завершению доработки поправок в конституцию к июню

Президент Южной Кореи Мун Джэин сегодня призвал законодателей ускорить процесс консультаций по конституционному пересмотру. Он подтвердил свою решимость провести национальный референдум одновременно с местными выборами, намеченными на июнь 2018 года, сообщает ЕНВ.

Сегодня состоялась вторая по счету пресс-конференция Мун Джэина. Ее проведение выпало на следующий день после того, как власти разделенных Корей возобновили официальный диалог после двухлетнего перерыва с декабря 2015 года. Межкорейские переговоры были направлены в основном на обсуждение участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Южной Корее в период с 9 по 25 февраля.

"Конституция – это чаша, в которой хранятся повседневные жизни людей. Мнения наших людей по поводу ответственности и роли правительства, а также правах человека резко изменились за последние тридцать лет. Мы не можем отстаивать идеи народа со старой конституцией", - сказал президент в своей вступительной речи во время пресс-конференции. Напомним, что поправки в конституцию страны в последний раз вносились в 1987 году.

Мун Джэин подчеркнул необходимость ввода изменений, которые будут отражать "идеи и ценности людей за последние три десятилетия". Он подчеркнул необходимость внесения предложенной поправки на референдум, который, по его словам, следует совместить с ближайшими местными выборами.

"Проведение голосования по конституционной поправке наряду с местными выборами – это обещание, которое мы дали людям, а также способ снизить наши социальные расходы", - сказал президент, отметив, что проведение референдума обойдется казне в 120 миллиардов вон (112 миллионов долларов США) дополнительно. "Я снова прошу Национальное Собрание взять на себя инициативу. Я призываю парламент достичь соглашения о конституционном пересмотре", - добавил Мун Джэин.

Это была его вторая пресс-конференция с момента его вступления в должность в мае 2017 года. Первая пресс-конференция Мун Джэина состоялась 17 августа, по случаю первых 100 дней пребывания президента на посту.

Обращаясь к проблеме межкорейских отношений, президент пообещал активизировать усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Он отметил, что переговоры 9 января – это всего лишь часть пути к миру на Корейском полуострове. "На Корейском полуострове никогда не должно быть войны. Конечной целью нашей внешней и оборонной политики является предотвращение возобновления военных действий на полуострове", - сказал Мун Джэин.

Между тем, данные переговоры вызвали некоторые опасения в международном сообществе, поскольку западные партнёры Южной Кореи считают, что это может привести к снижению санкционного давления на КНДР и её ядерную программу. Мун Джэин сегодня настаивал на том, что межкорейский диалог только положил начало усилиям по улучшению связей между двумя Кореями, а также мирному разрешению ядерного вопроса. "Это только начало, мы должны успешно провести Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане и Параолимпийские игры. Мы должны до последнего работать над тем, чтобы сделать эту Олимпиаду играми мира. Кроме того, мы должны мирно решить ядерную проблему Северной Кореи", - сказал президент в ходе пресс-конференции, транслируемой по национальному телевидению Юга. Глава Южной Кореи также пообещал тесно сотрудничать со всеми другими странами в этом процессе.