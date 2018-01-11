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В мире

10 января 2018, 20:20
В Минобороны РФ не отрицают возможности участия беспилотников США в ударах по военным базам в Сирии

В Минобороны РФ не отрицают возможности участия беспилотников США в ударах по военным базам в Сирии

Прямого обвинения Пентагона пока не последовало

Недавнее нападение на военные базы в Сирии не могли произойти без применения спутниковой навигации, об этом заявили в российском министерстве обороны, сообщает ЕНВ.

В военном ведомстве заявили, что недавняя серия атак БПЛА на российские военные базы в Сирии не обошлась без применения технологии спутниковой навигации, которым могут владеть лишь ограниченное количество стран. Это заявление для большинства экспертов стало "намеком" на возможные действия военных сил США.

В министерстве обороны РФ отмечают, что российские войска отразили серию атак со стороны беспилотных летательных средств в субботу на авиабазе "Хмеймим" и военно-морском объекте в Тартусе. Из 13 дронов были сбиты семь, после чего остальные шесть – прекратили огонь.

Не обвиняя какие-либо конкретные силы, представители министерства заявили, что данные об атаках могли быть получены только "одной из стран, обладающих последними разработками в сфере спутниковой навигации". Данное заявление министерства было опубликовано вчера, в нем представители военного ведомства отмечают "странное совпадение" в виде находившегося неподалеку от Сирии и пролетавшего над Средиземным морем вблизи двух российских баз американского военного разведывательного самолета.

Пентагон отрицает какую-либо причастность к инцидентам. "Любое предположение о том, что США или коалиционные силы сыграли определенную роль в нападении на российскую авиабазу, фактически не имеет никакой основы и абсолютно безответственно", - сообщили в пресс-службе Пентагона. Напомним, США и Россия поддерживают противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении военной кампании в Сирии в прошлом месяце и отдал распоряжение о частичном выводе войск. В понедельник он заявил, что количество российских войск, оставшихся в Сирии, достаточно, чтобы предотвратить любые нападения террористов. Отвечая на вопрос о том, является ли вывод войск преждевременным в связи с атакой беспилотников, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские силы в Сирии имеют все необходимые средства для противодействия любым вызовам.

Президент Сирии Башар Асад вернул под контроль большую территорию страны у повстанцев за последние два года, в основном за счет военной поддержки России. Военные силы республики в настоящее время ведут бои с повстанцами на двух фронтах – в северо-западной провинции Идлиб и в восточном пригороде Дамаска.

Метки: беспилотник, Сирия, США

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