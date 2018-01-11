Международный военно-морской салон впервые пройдет во Владивостоке накануне Дня ВМФ

В июле 2018 года Международный военно-морской салон впервые пройдет во Владивостоке. Основной площадкой станет набережная Цесаревича на берегу бухты Золотой Рог. Власти намерены уделить проведению салона особое внимание, так как в Санкт-Петербурге это мероприятие проходит уже в течение 20 лет и гостям во Владивостоке будет с чем сравнивать, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского края.



Предполагается, что по нечётным годам Международный военно-морской салон будет в Санкт-Петербурге, а по чётным – во Владивостоке.

"Ожидаем, что участниками выставки станут не менее двух тысяч человек и около 200 организаций. Работать она будет по нескольким направлениям: военные корабли и морская техника, гражданское судостроение, различные виды вооружения воздушных и сухопутных сил, востребованные на рынках Юго-Восточной Азии. Сейчас важно определить окончательные даты проведения мероприятия", – отметил генеральный директор АО "ДЦСС" Юрий Фильченок.

Он добавил, что на набережной есть все возможности для швартовки катеров и маломерных судов – это позволяет и глубина, и состояние причалов.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что, уже достигнута договорённость о том, что Международный военно-морской салон в 2018 году во Владивостоке пройдёт накануне Дня военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. Глава региона акцентировал внимание на том, что на выставке важно представить достижения предприятий приморского оборонно-промышленного комплекса – от мебели до оборудования для судов. Это позволит впоследствии обеспечить предприятия заказами. Врио Губернатора поручил своему первому заместителю проработать приглашение партнёров из Китая и Республики Корея, отметив, что среди желающих участвовать в выставке уже есть голландские компании.

"Необходимо чётко проработать размещение участников выставки, вместе с администрацией города продумать транспортную доступность. Все структуры – Администрация края, города, ДЦСС, Тихоокеанский флот – должны работать чётко и слаженно, единой командой", – резюмировал Андрей Тарасенко.

Морской салон будет проходить на протяжении четырёх дней. В его рамках также будет организована культурная программа.

В прошлом году в Санкт-Петербурге участниками 8-ого МВМС-2017 стали 443 предприятия судостроительной отрасли из 31 страны, из них 50 – иностранные компании. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий продукции двойного и гражданского назначения. Кроме того, во время МВМС-2017 у причалов Морского вокзала и на акватории были представлены корабли и катера Министерства обороны РФ, ФСБ России и МЧС.