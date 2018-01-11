Первое реальное использование криптовалюты Ethereum – "криптокотики"

"Криптокотики" – крупнейшее децентрализованное приложение на Эфириуме, новый "бум" в мире криптовалюты, игра и инвестиционный проект одновременно. Что такое "криптокотики" и как на них зарабатывают – в материале ЕНВ.



На "криптокотиках" можно зарабатывать деньги точно так же, как на породистых “британцах” или мейкунах. Покупается котик, скрещивается с другим "криптокотом", рожденный гибрид продается за эфир, измеряемый реальным денежным эквивалентом. Собственного "криптокотика", как надоест, тоже можно продать дороже — разработчики будут “плодить” их до ноября 2018 года, дальше их разведением будут заниматься только покупатели. То есть, эмиссия котиков со стороны разработчиков не бесконечна, если провести аналогию с биткойном, а значит, инфляция им, скорее всего, не грозит.

По оценкам экспертов, самый дорогой кот по кличке Genesis был продан за 246,9255 эфира, что по курсу составило почти 118 тысяч USD, около 6 731 463,4 рубля. Более бюджетные варианты "котиков" можно купить от 0,03 эфира (примерно 850 руб.). Средняя “котячья” цена — 50 эфиров, то есть чуть больше 1 400 000 рублей. По сути, "криптокотики" – это игра, основанная на блокчейне Эфириума. Это децентрализованное приложение (DApp), одно из приложений смарт-контрактов Эфириума, требующее от игроков использования криптовалюты эфириум для покупки и продажи котиков.



Игроки могут покупать и разводить мультяшных котиков для того, чтобы создавать новые, редкие породы, которые они могут хранить, как дорогие сувениры или продавать за высокую цену. Игроки могут также выставлять своих котиков для размножения с владельцами других котиков, тем самым зарабатывая эфир. Так как это приложение основано на блокчейне Эфириума, оно децентрализовано, что означает, что никто не сможет вмешаться в процесс транзакций, а блокчейн сохранит все сделки.

Так как Эфириум может обрабатывать только 15 операций в секунду, из-за множества транзакций, происходящих одновременно, сеть перегружена. В результате, майнеры Эфириума, занятые решением сложного блокчейн кода, обеспечивающего в свою очередь питание системы, стараются продолжать майнить, для чего им нужен дополнительный стимул. Вот почему "криптокотики" теперь платят им вдвойне.

"Криптокотики" вполне способны повлиять на курс Эфириума.



Так как "криптокотики" требуют от игроков сначала купить эфир, чтобы иметь возможность играть, очевидно, что спрос на Эфириум растет, как и популярность игры. Эксперты рассчитали, что если будут проданы все коты, которые разработчики создадут до ноября следующего года, они могут принести своим создателям не менее миллиарда долларов. Цена Эфириума достигла более 670 долларов, и технический анализ показывает, что он будет расти. Реальность такова, что инвесторы удвоили свои вклады в Эфириум менее, чем за месяц, а быстрый рост курса Эфириума продолжается.

Учредитель компании ООО "СОФУС" Дмитрий Узюм считает, что на фоне скачка цены Эфириума, "криптокотики" стало крупнейшим приложением на платформе Эфириума для осуществления транзакций в этой сети за прошедшую неделю. "В этой игре используется свойство уникальности, невозможности подделки в блокчейне цифрового котенка, что само по себе представляет ценность и может быть монетизировано среди пользователей сети. Благодаря этому приложению уже совершено сделок более чем на 2 млн. долларов. И это только начало", - отметил эксперт. Специалисты называют "криптокотиков" первой в мире реальным случаем использования Эфириума, выходящим за рамки скучных финансовых бизнес-операций.