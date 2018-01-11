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Экономика

10 января 2018, 17:40
Новогодний спрос диктовал цены на рыбу в конце года

Новогодний спрос диктовал цены на рыбу в конце года

За последнюю неделю 2017 года в оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалось разнонаправленное изменение цен на мороженую рыбу

В Дальневосточном регионе России с 25 по 31 декабря 2017 года и в начале 2018 года не изменились стоимость тихоокеанской трески и тихоокеанской сельди: цена на треску по-прежнему держится на уровне 160 руб./кг, а сельди – 40 руб./кг. С начала года укреплялась цена на камбалу на 2,1% до 97 руб./кг за счет хорошего экспортного спроса. Тенденция снижения цены на минтай до 77 руб./кг, которая наблюдалась в конце прошлого года (снижение на 1,3% за неделю), продолжится в 2018 году в связи с началом массового промысла сельди и минтая. Рост цен на лососевые, традиционно закупаемые к новогоднему столу, начался в декабре. На 1 января 2018 года стоимость 1 килограмма нерки на Дальнем Востоке составила 435 руб., отпускная оптовая цена на кету – 275 руб., горбушу – 185 руб, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

На северо-западе страны цены на популярные виды рыбы, кроме сельди, за последние семь дней прошлого года и в течение первой недели 2018 года оставались стабильными и понижались с учетом темпов промысла и имеющихся товарных запасов. Оптовая цена 1 килограмма скумбрии осталась на уровне 97 руб., не подорожала и атлантическая треска – 215 руб., пикша подешевела на 1,3% – 151 руб. Выросла только цена атлантической сельди на 3,2% – до 63 руб./кг.

В центральных регионах России наблюдалась положительная динамика цен на популярный импортный и отечественный ассортимент, что обусловлено активным предпраздничным потребительским спросом. В течение предновогодней недели на 2,3% выросла оптовая цена минтая – до 90 руб./кг, на 0,8% подорожали скумбрия и мойва (до 133 и 127 руб./ кг соответственно), стоимость 1 килограмма атлантической сельди осталась прежней – 55 руб. Кета в оптовом звене стоила 280 руб./кг.

В розничном секторе повышение цен было умеренным. По данным Росстата, в период с 19 по 25 декабря 2017 года потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную возросли на 0,1%. За прошлый год средний уровень потребительских цен увеличился на 2,3%.

Цены на российскую рыбу на внешнем рынке показывают положительную динамику. Экспортная цена на минтай за декабрь 2017 года выросла на 6,1%, хотя по сравнению с началом года упала на 6,3%, треска подорожала за месяц на 5,4% а за год на 6%, пикша прибавила в цене 13,2% и 17,6% соответственно.

Метки: рыба, спрос. показатели

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