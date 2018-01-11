Россиянам могут отказать в пенсии по старости из-за нехватки баллов

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" рассказал о произошедших в 2017 году случаях, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки стажа и баллов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По его словам, таким людям была назначена социальная пенсия, размер которой ниже пенсии по старости примерно в 1,5 раза. В настоящее время среднегодовой размер страховой пенсии составляет 14 075 рублей, для неработающих — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии равен 9 045 рублям.

В пресс-службе Пенсионного фонда, в свою очередь, пояснили, что для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, а также наличие необходимой суммы баллов. "Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия", — отметили в фонде (цитата по ТАСС), уточнив, что отказы в назначении пенсии были всегда, но они минимальны.

В ПФР также напомнили, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой: женщинам — в 60 лет, мужчинам — в 65.