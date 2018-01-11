Владимир Путин: Программа развития энергетики на Дальнем Востоке, не должна ударить по потребителям

Президент РФ провёл рабочую встречу с председателем правления – генеральным директором ПАО "РусГидро" Николаем Шульгиновым
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Русгидро" Николаем Шульгиновым во вторник заявил, что программа развития энергетики на Дальнем Востоке не должна ударить по потребителям, сообщает ЕНВ.
Николай Шульгин отметил, что "на сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части, поэтому ваши поручения по поводу программы модернизации тепловой генерации за счёт использования источников инвестиций, высвобождаемых при реализации уже заключённых договоров о предоставлении мощностей в Сибири и европейской части, – мы считаем, что эта программа должна заработать на Дальнем Востоке, потому что когда‑то, когда документы принимались, Дальний Восток обошли. В европейской части сделали около 30 гигаватт новых мощностей, на Дальнем Востоке этого нет. И мы считаем, что мы обязательно должны попасть в эту программу".
Отвечая на замечание главы "Русгидро", глава государства сказал: "Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас, энергетику в целом, создавало бы условия для развития и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, в целом там избыточная генерация, но порайонно где-то ее не хватает. Поэтому надо на это посмотреть так, чтобы сделать программу мягкую, которая не ударяла бы по потребителям, но в то же время способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке".
После этого Владимир Путин поручил руководителю компании подготовить предложения по данной проблеме.
Николай Шульгинов, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день компания наметила несколько проектов на Дальнем Востоке. "Их немного, это не увеличение мощности, это замена выбывающих мощностей, 1300 мегаватт. Причем два объекта - Хабаровская ТЭЦ-4 и Артемовская ТЭЦ-2 - мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 1930-х годов, а все же построить новые", - сказал он.
Напомним, 1 августа на Дальнем Востоке случилась крупная энергоавария, в результате которой без света остались порядка 1,5 миллиона потребителей. Мощность отключённых сетей эксперты оценили в 1,15 тысячи мегаватт.
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