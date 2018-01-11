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Экономика

10 января 2018, 13:10
Владимир Путин: Программа развития энергетики на Дальнем Востоке, не должна ударить по потребителям

Владимир Путин: Программа развития энергетики на Дальнем Востоке, не должна ударить по потребителям

Президент РФ провёл рабочую встречу с председателем правления – генеральным директором ПАО "РусГидро" Николаем Шульгиновым

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Русгидро" Николаем Шульгиновым во вторник заявил, что программа развития энергетики на Дальнем Востоке не должна ударить по потребителям, сообщает ЕНВ​.

Николай Шульгин отметил, что "на сегодня состояние тепловой генерации на Дальнем Востоке удручающее, оно даже хуже, чем в европейской части, поэтому ваши поручения по поводу программы модернизации тепловой генерации за счёт использования источников инвестиций, высвобождаемых при реализации уже заключённых договоров о предоставлении мощностей в Сибири и европейской части, – мы считаем, что эта программа должна заработать на Дальнем Востоке, потому что когда‑то, когда документы принимались, Дальний Восток обошли. В европейской части сделали около 30 гигаватт новых мощностей, на Дальнем Востоке этого нет. И мы считаем, что мы обязательно должны попасть в эту программу".  

Отвечая на замечание главы "Русгидро", глава государства сказал: "Нужно найти такое решение, которое бы устраивало вас, энергетику в целом, создавало бы условия для развития и не только для поддержания существующих мощностей, но, может быть, в целом там избыточная генерация, но порайонно где-то ее не хватает. Поэтому надо на это посмотреть так, чтобы сделать программу мягкую, которая не ударяла бы по потребителям, но в то же время способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке".

После этого Владимир Путин поручил руководителю компании подготовить предложения по данной проблеме.

Николай Шульгинов, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день компания наметила несколько проектов на Дальнем Востоке. "Их немного, это не увеличение мощности, это замена выбывающих мощностей, 1300 мегаватт. Причем два объекта - Хабаровская ТЭЦ-4 и Артемовская ТЭЦ-2 - мы хотели бы не модернизировать в старых корпусах 1930-х годов, а все же построить новые", - сказал он.

Напомним, 1 августа на Дальнем Востоке случилась крупная энергоавария, в результате которой без света остались порядка 1,5 миллиона потребителей. Мощность отключённых сетей эксперты оценили в 1,15 тысячи мегаватт.

Метки: правительство, РусГидро

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