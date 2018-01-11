КНДР предложила отправить делегацию чиновников и спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане

Накануне, в рамках межкорейских переговоров власти Северной Кореи предложили южнокорейской стороне направить делегацию чиновников и спортсменов на зимние Олимпийские игры. Об этом рассказал официальный представитель министерства Республики Корея по делам объединения Чон Хэ Сон, сообщает ЕНВ.

На своих первых официальных переговорах за последние два года с КНДР власти Южной Кореи предложили обеим сторонам объединиться во время церемонии открытия и закрытия, а также сформировать совместную команду поддержки, о чём на брифинге во вторник рассказал пресс-секретарь министерства Республики Корея по делам объединения Чон Хэ Сон.

Переговоры между КНДР и Южной Кореей накануне прошли в приграничной деревне Пханмунджом. На них стороны обсудили участие Северной Кореи в зимних играх в Пхёнчхане и пути улучшения связей между странами. Южнокорейская сторона предложила провести заседание Красного Креста, чтобы обсудить воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Планируется, что это произойдёт в канун наступления Нового года по лунному календарю, который наступит во время проведения олимпиады в феврале.

Власти Южной Кореи также предложили провести военные переговоры на случай предотвращения случайного конфликта вдоль границы. Такое же предложение власти Юга уже делали официальному Пхеньяну еще в июле прошлого года. Однако, тогда Северная Корея не ответила на него.

"Мы также выразили необходимость прекратить действия, которые могут привести к обострению напряженности на Корейском полуострове. Мы решили возобновить диалог, чтобы обеспечить мир на Корейском полуострове", - заявил Чон Хэ Сон.

По его словам, власти Северной Кореи намерены послать делегацию чиновников и других лиц, включая спортсменов, на предстоящую Олимпиаду. "Северокорейская сторона предложила урегулировать вопросы, касающиеся межкорейских связей, путем диалога и переговоров о мире и единстве на полуострове", - добавил пресс-секретарь южнокорейского министерства.

Напомним, встреча двух правительственных делегаций произошла накануне, 9 января, в деревне Пханмунджоме после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с резонансным новогодним обращением. В нем он выразил готовность направить делегацию на Олимпиаду в Пхёнчхане и сказал, что его страна открыта для диалога. Северная Корея приняла предложение Сеула в пятницу после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты согласились отложить свои военные учения во время Олимпиады. КНДР также возобновила "горячу линию" с военным Республики Корея.

Напряжённость между странами возросла после ракетных испытаний КНДР в прошлом году. Правительство либерального южнокорейского президента Мун Джэина выразило надежду на то, что участие Севера в играх поможет ослабить напряженность на разделенном полуострове. Мун Джэин также надеется, что нормализация межкорейских отношений откроет путь к решению ядерной проблемы Северной Кореи и началу более широкого диалога между Соединенными Штатами и КНДР.

Хотя две Кореи будут сосредоточены на олимпийском сотрудничестве, они также планируют обсудить пути улучшения долговременных межкорейских связей. Возможные пункты повестки дня в отношении Олимпийских игр включают в себя ряд вопросов, в том числе, будут ли делегации двух Корей выходить на церемонию открытия и закрытия ОИ-2018 под единым корейским флагом. Стороны также в дальнейшем обсудят обеспечение безопасности спортсменов на играх.

Что касается межкорейских связей, власти Северной Кореи могут повторить свое требование прекратить совместные военные учения союзников вблизи границ КНДР, которые Пхеньян давно осудил как "репетицию войны". По словам экспертов, Север может также потребовать от Юга отмены экономических санкций и возобновления межкорейских экономических проектов в обмен на его участие в Зимних играх. Напомним, власти Южной Кореи приостановили деятельность межкорейского промышленного комплекса в северном приграничном городе Кэсон в 2016 году и совместную туристическую программу на горе Кумган в 2008 году.

"Северокорейская сторона "внимательно" выслушала призыв Сеула к возобновлению переговоров о мире и денуклеаризации Севера. Никаких конкретных комментариев по международным санкциям или комплексу в Кэсоне представителями Северной Кореей дано (в ходе переговоров) не было", - отметил Чон Хэ Сон.