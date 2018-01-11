На железнодорожном переезде ст. Арсеньев произошло ДТП

В результате происшествия никто не пострадал.

Водитель покинул место ДТП, но позже вернулся и объяснил произошедшее собственной невнимательностью.

На график движения поездов ДТП не повлияло. На месте происшествия работает дорожная комиссия.

Напомним, что это - уже второе ДТП на переездах Приморья с начала 2018 года. Так, 4 января на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 - Эбергард водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб.