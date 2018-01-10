Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах

7 января 2018 года ЦИК РФ завершила прием документов на выдвижение независимых кандидатов на предстоящие президентские выборы. К сегодняшнему дню все ведущие политические силы страны также определились с теми, кого они будут выдвигать или поддерживать на главных выборах последних шести лет. Это значит, что приблизительный пул кандидатов на должность главы государства уже известен. В рамках опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных инноваций "Чёрный куб" на территории Дальнего Востока, респонденты рассказали, кого они поддержат, придя на избирательные участки, сообщает ЕНВ.

Согласно исследованию, проведенному во всех дальневосточных регионах в период с 7 по 9 января, явка по федеральному округу в день голосования должна составить не менее 55,4% избирателей. Именно столько дальневосточников, принявших участие в опросе, сказали, что пойдут на президентские выборы. Еще 21,1% опрошенных избирателей пока сомневаются или не знают, смогут ли они воспользоваться своим активным избирательным правом в марте. 23,5% респондентов сказали, что наверняка не пойдут на выборы президента. Отвечая на второй вопрос исследования, жители Дальнего Востока должны были назвать кандидата, за которого они бы отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. При этом, респондентам был дан перечень из 23 кандидатов, утвержденных ЦИКом в качестве выдвинутых. Отметим, что на первый вопрос социсследования отвечали 10829 дальневосточников, на второй – 8284, т.е. только те, кто допускал свое участие в голосовании на предстоящих президентских выборах.

По результатам опроса только шестерым кандидатам удалось набрать более 1% в регионах. Это действующий президент Владимир Путин (60,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,9%), кандидат от "левых сил" и КПРФ Павел Грудинин (9,3%), лидер "Яблока" Григорий Явлинский (1,4%), известная телеведущая Ксения Собчак (1,4%) и бизнес-омбудсмен при президенте, председатель "Партии Роста" Борис Титов (1,1%). При этом, 13,5% дальневосточников не определились с выбором кандидата или испортят бюллетень в день голосования. У Владимира Путина наибольшие рейтинги поддержки в ДФО за более чем два месяца до выборов – на Чукотке (71,7%) и в Якутии (69,8%), наименьшие – в Магаданской области (56,1%), Хабаровской крае (56,2%) и на Сахалине (56,4%). Владимира Жириновского больше всего поддерживают на Камчатке (12,4%) и в Приморье (12,8%), меньше всего – на Чукотке и в Якутии (по 8%). Наиболее сильны позиции Павла Грудинина – в Приморье (12,2%) и Амурской области (11%), меньше всего сегодня готовы отдать за него свой голос – в Якутии (5,1%). Самый внушительный электорат Ксении Собчак – на Чукотке (6%), Колыме (4%) и Камчатке (3,9%), в остальных регионах – не более двух процентов.

Уровень поддержки ведущих кандидатов в Приморском крае:

Владимир Путин – 58%;

Владимир Жириновский – 12,8%;

Павел Грудинин – 12,2%;

Борис Титов – 1,6%;

Григорий Явлинский – 1,3%;

Ксения Собчак – 0,9%;

Максим Сурайкин – 0,7%;

Другой ответ – 2,8%;

Затруднились ответить – 9,7%.

Остальные результаты опроса общественного мнения ЦСИ "Чёрный куб" представлены ниже: