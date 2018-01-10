Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

10 января 2018, 10:30
Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах

Жители Дальнего Востока назвали кандидатов, за которых будут голосовать на президентских выборах

О том, сколько людей поддерживают Путина, Жириновского, Грудинина, Явлинского, Собчак, Титова и других на Дальнем Востоке – в материале ЕНВ

7 января 2018 года ЦИК РФ завершила прием документов на выдвижение независимых кандидатов на предстоящие президентские выборы. К сегодняшнему дню все ведущие политические силы страны также определились с теми, кого они будут выдвигать или поддерживать на главных выборах последних шести лет. Это значит, что приблизительный пул кандидатов на должность главы государства уже известен. В рамках опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных инноваций "Чёрный куб" на территории Дальнего Востока, респонденты рассказали, кого они поддержат, придя на избирательные участки, сообщает ЕНВ.

Согласно исследованию, проведенному во всех дальневосточных регионах в период с 7 по 9 января, явка по федеральному округу в день голосования должна составить не менее 55,4% избирателей. Именно столько дальневосточников, принявших участие в опросе, сказали, что пойдут на президентские выборы. Еще 21,1% опрошенных избирателей пока сомневаются или не знают, смогут ли они воспользоваться своим активным избирательным правом в марте. 23,5% респондентов сказали, что наверняка не пойдут на выборы президента. Отвечая на второй вопрос исследования, жители Дальнего Востока должны были назвать кандидата, за которого они бы отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. При этом, респондентам был дан перечень из 23 кандидатов, утвержденных ЦИКом в качестве выдвинутых. Отметим, что на первый вопрос социсследования отвечали 10829 дальневосточников, на второй – 8284, т.е. только те, кто допускал свое участие в голосовании на предстоящих президентских выборах.

По результатам опроса только шестерым кандидатам удалось набрать более 1% в регионах. Это действующий президент Владимир Путин (60,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,9%), кандидат от "левых сил" и КПРФ Павел Грудинин (9,3%), лидер "Яблока" Григорий Явлинский (1,4%), известная телеведущая Ксения Собчак (1,4%) и бизнес-омбудсмен при президенте, председатель "Партии Роста" Борис Титов (1,1%). При этом, 13,5% дальневосточников не определились с выбором кандидата или испортят бюллетень в день голосования. У Владимира Путина наибольшие рейтинги поддержки в ДФО за более чем два месяца до выборов – на Чукотке (71,7%) и в Якутии (69,8%), наименьшие – в Магаданской области (56,1%), Хабаровской крае (56,2%) и на Сахалине (56,4%). Владимира Жириновского больше всего поддерживают на Камчатке (12,4%) и в Приморье (12,8%), меньше всего – на Чукотке и в Якутии (по 8%). Наиболее сильны позиции Павла Грудинина – в Приморье (12,2%) и Амурской области (11%), меньше всего сегодня готовы отдать за него свой голос – в Якутии (5,1%). Самый внушительный электорат Ксении Собчак – на Чукотке (6%), Колыме (4%) и Камчатке (3,9%), в остальных регионах – не более двух процентов.

Уровень поддержки ведущих кандидатов в Приморском крае:

  • Владимир Путин – 58%;
  • Владимир Жириновский – 12,8%;
  • Павел Грудинин – 12,2%;
  • Борис Титов – 1,6%;
  • Григорий Явлинский – 1,3%;
  • Ксения Собчак – 0,9%;
  • Максим Сурайкин – 0,7%;
  • Другой ответ – 2,8%;
  • Затруднились ответить – 9,7%.

Остальные результаты опроса общественного мнения ЦСИ "Чёрный куб" представлены ниже:

Метки: выборы, Грудинин, Дальний Восток, Жириновский, опрос, поддержка, Путин, Собчак, Титов, Черный куб, явка, Явлинский

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Владимир Путин изменил термин "жилье экономкласса" на "стандартное жилье"Владимир Путин изменил термин "жилье экономкласса" на "стандартное жилье"
вчера, 21:50
Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой
Новый глава Владивостока ушел из бизнесаНовый глава Владивостока ушел из бизнеса
вчера, 17:40
Виталий Веркеенко покинул пост президента ПАО "Фонд регионального развития "Приморское кольцо"
В Центризбиркоме рассказали о средствах на избирательном счёте Владимира ПутинаВ Центризбиркоме рассказали о средствах на избирательном счёте Владимира Путина
вчера, 13:30
Деньги поступили от ряда региональных фондов и партии "Единая Россия"

Последние новости

Владимир Путин: Программа развития энергетики на Дальнем Востоке, не должна ударить по потребителямВладимир Путин: Программа развития энергетики на Дальнем Востоке, не должна ударить по потребителям
сегодня, 13:10
Президент РФ провёл рабочую встречу с председателем правления – генеральным директором ПАО "РусГидро" Николаем Шульгиновым
КНДР предложила отправить делегацию чиновников и спортсменов на Олимпиаду в ПхенчханеКНДР предложила отправить делегацию чиновников и спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане
сегодня, 12:40
Переговоры в Пханмунджоме стали лишь первым шагом к нормализации ситуации на Корейском полуострове, впереди дипломатов ждет кропотливая работа
На железнодорожном переезде ст. Арсеньев произошло ДТПНа железнодорожном переезде ст. Арсеньев произошло ДТП
сегодня, 12:20
В результате происшествия никто не пострадал

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+