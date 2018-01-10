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Политика

09 января 2018, 21:50
Владимир Путин изменил термин "жилье экономкласса" на "стандартное жилье"

Владимир Путин изменил термин "жилье экономкласса" на "стандартное жилье"

Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин "жилье экономического класса" и вводит вместо него понятие "стандартное жилье", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету"

Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой России. До установления таких требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса.

Кроме того, законом также вводятся два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). В частности, речь идёт о проведении аукциона на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать часть имущества АИЖК. Аукционы в отношении земельных участков будут проводиться в электронной форме.

Ранее Владимир Путин заявил, что в стране необходимо строить "не безликие коробки", а комфортное жильё с инфраструктурой. Он также поставил стратегическую задачу — значительно повысить доступность жилья. По его мнению, к 2025 году реальную возможность улучшить жилищные условия должны иметь больше половины российских семей. Для решения поставленной задачи ежегодно следует вводить 110-120 миллионов квадратных метров жилья.

Президент также поручил устранить бюрократические барьеры в жилищном строительстве, поскольку по данному показателю страна занимает 115-е место в рейтинге Всемирного банка Doing business.

Кроме того, Правительству до 31 марта 2018 года предстоит принять "исчерпывающие меры" по недопущению необоснованного роста квартплаты в многоквартирных домах. В частности, речь идёт об исключении  роста платы за содержание жилого помещения, включающей плату за услуги и проводимые работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и ремонт общедомового имущества, а также за потребляемые коммунальные ресурсы.

Метки: АИЖК, жилье, ЖКХ

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