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Общество

09 января 2018, 21:30
В поселке Ярославский дешевые квартиры для сирот приобретены за миллион рублей

В поселке Ярославский дешевые квартиры для сирот приобретали по миллиону рублей

Из-за коррупции тысячи человек, нуждающихся в улучшении условий, не могут получить жилье в Приморье

Квартиры для очередников, купленные приморскими чиновниками, стоят в три-четыре раза дешевле цены, заваленной департаментом. Разница в денежном эквиваленте, по всей видимости, оседала в карманах представителей власти, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Первый канал".

В поселке городского типа Ярославский Хорольского района стоимость однокомнатных квартир малосемейного типа не превышает 200 тыс. рублей. Звонок из "владивостокского департамента" старшей по дому Людмиле Разваляевой поступил еще весной. Тогда, на вопрос о стоимости, она пояснила: "Где-то тысяч за 200, может быть. Есть и такие, что, может быть, похуже, по 150 продают". Каким-то образом, чиновникам администрации края удалось приобрести здесь квартиру для сироты в три раза дороже. Прокуроры выяснили, что на покупку однокомнатной квартиры в одном из домов чиновники потратили из бюджета 973 тысячи рублей.

Житель поселка Ярославский Александр Андрусенко возмущается: "Кругом коррупция! За 900 тысяч у нас можно пять квартир оптом купить! Это в "плохих", старых домах. А в новых однокомнатная с ремонтом стоит тысяч 600, не больше".
По такой же схеме сотрудники Департамента образования и науки потратили почти 100 миллионов рублей на покупку более полусотни квартир дороже реальной стоимости. В прокуратуре предполагают, что сначала кто-то из сообщников скупал в разных районах края жилье подходящей площади — в основном однокомнатные квартиры по среднерыночным ценам. Затем объявлялся конкурс, и эти же квартиры выставлялись на продажу уже дороже.

Старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина поясняет, что "такой подход к определению цены контракта и отсутствие контроля за этой процедурой со стороны должностных лиц повлекли завышение максимальной цены контракта по многим государственным заказам не менее чем на 30 и 50%, а в некоторых случаях более чем в два раза".

Становится понятно, почему очередь на получение квартир в Приморье сегодня растет и достигла цифры в 5000 детей-сирот. В администрации края сообщили, что теперь поменяется сам подход к обеспечению детей-сирот квартирами. В частности, директор департамента информационной политики Приморского края Алексей Казаков прокомментировал СМИ: "Это строительство жилья, целевое строительство и участие в долевом строительстве именно для предоставления новых квартир для детей-сирот. На следующий год, по расчетам специалистов, очередь подвинут сразу на 700 человек". Все квартиры, купленные с нарушениями закона, передадут детям-сиротам. А ущерб, нанесенный государству, будут возмещать те, кто участвовал в махинациях. В прокуратуре предполагают, что фигурантами уголовного дела станут не только чиновники, но и риелторы.

Метки: коррупция

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