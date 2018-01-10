Снег и мороз ожидаются в Приморье

Сегодня, 9 января, циклон, который сегодня утром вышел на север Японского моря, немного восточнее поселка Терней, продолжит определять погоду в Приморье. Местами ожидается небольшой и умеренный снег, на северо-востоке снег, местами сильный, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.



По информации синоптиков, в отдельных районах края будут наблюдаться гололедные явления, на побережье местами метель, на дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха от -2 до -15°C.

По прогнозам Примгидромета, в среду циклон уйдет на юг Охотского моря и край окажется под влиянием высотного циклонического вихря. Ожидается небольшой и умеренный снег. В прибрежных районах сохранится сильный северный ветер. Фон ночных температур составит -18…-28°C, на побережье -11…-16°C. Днем температурный фон будет в пределах -11…-18°C, на побережье -7…-12°C. После прекращения осадков во второй половине рабочей недели, температура воздуха на территории Приморского края понизится еще на 2-4 градуса.