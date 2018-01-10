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Общество

09 января 2018, 18:10
Озеро имени Путина может появиться во Владивостоке

Озеро имени Путина может появиться во Владивостоке

Голосование за лучший вариант названия реликтового объекта продолжается

Жители Владивостока продолжают голосовать за лучший вариант названия для реликтового озера, расположенного в районе Патрокла. Пока по состоянию на 9 января 2018 года лидируют названия: Патрокл, Путин и Реликтовое, сообщают ЕНВ со ссылкой на patrokl.info.

9 февраля будут подведены итоги голосования. Список из пяти лидирующих названий для озера направится в Законодательное собрание региона.

Член городской комиссии по топонимике и начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации города Владивостока Светлана Москвитина рассказала, что городская комиссия вправе заниматься только так называемыми линейными объектами города – улицы, остановки, скверы, парки. Порядок присвоения наименований географический объектам сложнее и дольше, определен федеральным законом от 18.12.1997 N 152-ФЗ.

Варианты названия озера следующие (список обновляется по мере поступления):

1. По теме:

  • Приморское
  • Патрокл (по названию бухты рядом)
  • Соболь (по названию бухты рядом)
  • Реликтовое
  • Камышовое
  • Басаргина (по названию полуострова и прилегающей улицы)
  • Сочинское (по названию расположенной рядом улицы)
  • Леопардовое (по названию набережной бухты Патрокл)
  • Торфянка

2. Именные:

  • Путина
  • Трутнева
  • Галушки
  • Миклушевского
  • Пушкарева
  • Черепкова
  • Николаева
  • Марк Твен

3. Прочие:

  • Ароматное
  • Надежды
  • Подлёдных дрифтеров

По закону, наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в которой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности населения соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже существующую систему наименований географических объектов.

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.

Отметим, на данное время среди названий озера лидируют следующие: Патрокл, Путин и Реликтовое.

Метки: голосование, название, озеро, Патрокл

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