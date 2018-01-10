Озеро имени Путина может появиться во Владивостоке

Жители Владивостока продолжают голосовать за лучший вариант названия для реликтового озера, расположенного в районе Патрокла. Пока по состоянию на 9 января 2018 года лидируют названия: Патрокл, Путин и Реликтовое, сообщают ЕНВ со ссылкой на patrokl.info.

9 февраля будут подведены итоги голосования. Список из пяти лидирующих названий для озера направится в Законодательное собрание региона.

Член городской комиссии по топонимике и начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации города Владивостока Светлана Москвитина рассказала, что городская комиссия вправе заниматься только так называемыми линейными объектами города – улицы, остановки, скверы, парки. Порядок присвоения наименований географический объектам сложнее и дольше, определен федеральным законом от 18.12.1997 N 152-ФЗ.

Варианты названия озера следующие (список обновляется по мере поступления):

1. По теме:

Приморское

Патрокл (по названию бухты рядом)

Соболь (по названию бухты рядом)

Реликтовое

Камышовое

Басаргина (по названию полуострова и прилегающей улицы)

Сочинское (по названию расположенной рядом улицы)

Леопардовое (по названию набережной бухты Патрокл)

Торфянка

2. Именные:

Путина

Трутнева

Галушки

Миклушевского

Пушкарева

Черепкова

Николаева

Марк Твен

3. Прочие:

Ароматное

Надежды

Подлёдных дрифтеров

По закону, наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в которой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности населения соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, естественно вписываться в уже существующую систему наименований географических объектов.

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.

Отметим, на данное время среди названий озера лидируют следующие: Патрокл, Путин и Реликтовое.