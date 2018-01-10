Новый глава Владивостока ушел из бизнеса

Новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост президента ПАО "Фонд регионального развития "Приморское кольцо". Перед новогодними праздниками глава города, ставший по решению Думы Владивостока руководителем муниципалитета, начал процедуру выхода из собственного бизнеса, сообщает ЕНВ.

Временно исполняющим обязанности президента фонда назначен вице-президент "Сумотори" Юрий Быстров. Отметим, что 85,91% доли технохолдинга напрямую принадлежит Виталию Веркеенко. У руля в "бизнес-империи" нового мэра остаются его отец и брат.

Преемник Виталия Веркеенко на посту президента ПАО "Фонд регионального развития "Приморское кольцо" станет известен 5 марта по итогам внеочередного собрания акционеров фонда, которое пройдет в Артеме. Акционеры также изберут новый состав совета директоров, в котором уже не будет нового градоначальника.

Напомним, в связи с решением Игоря Пушкарева, находящегося в СИЗО уже более полутора лет, досрочно уйти в отставку, по итогам конкурса на замещение этой должности новым главой столицы Приморья стал бизнесмен Виталий Веркеенко. Отбор кандидатов проводила конкурсная комиссия, в которую вошли представители губернатора Приморья и гордумы. Из 56 кандидатов на рассмотрение депутаты Думы Владивостока допустили троих: Виталия Веркеенко, первого заместителя главы Владивостока Алексея Литвинова, который в отсутствие Игоря Пушкарева в последнее время исполнял обязанности главы, и бывшего депутата Думы Владивостока Александра Юртаева.

21 декабря 2017 года за Веркеенко на внеочередном заседании Думы города проголосовали 24 из 35 депутатов (восемь воздержались, трое отсутствовали). 28 декабря глава принял присягу. Алексей Литвинов по предложению Веркеенко вошел в состав новой администрации.

"Я не ставлю знак равенства между понятиями "бизнесмен" и "хозяйственник", - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, завкафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – Оттого с большой настороженностью отношусь к назначениям на государственные или муниципальные должности исполнительной власти бизнесменов. Владивосток уже видел "хозяйственников" из бизнеса с нелицеприятным завершением. Однако наш многострадальный город в новой истории видел и других управленцев с не менее неприятными последствиями. Трудно поверить в то, что крупный бизнесмен готов отказаться от своих богатств ради общественного блага... Трудно... но! Мы говорим о Виталии Веркеенко, который человек нетривиальный, философ! Очень надеюсь, что мы, наконец, дождались нашего "Диогена" киника, который откажется от всего своего бизнеса и полностью посвятит себя работе на благо города, а не на благо своего или чего-либо бизнеса".

Справка: Технохолдинг "Сумотори" работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО "Технохолдинг Сумотори" зарегистрировано в г. Артем в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн. 356,424 тыс. рублей. 85,91% долей технохолдинга напрямую принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО "Фонд "Приморское кольцо", 4,53% - Галине Веркеенко. 2016-й год ООО "Технохолдинг Сумотори" закончило с чистой прибылью в размере 17,65 млн рублей. На сегодняшний день в совет директоров ПАО "Фонд "Приморское кольцо" входят пять человек, в том числе два брата Веркеенко – Виталий и Сергей. Виталий Веркеенко до прихода в мэрию Владивостока занимал должности президента ПАО "Фонд "Приморское кольцо" и генерального директор ООО "Технохолдинг Сумотори" (обе – на условиях внешнего совместительства), а также генерального директора ООО "ТРК "Приморское кольцо". 37-летний брат мэра Сергей Веркеенко с 25 февраля 2017 года возглавляет ООО "Сумотори-Авто МКЦ", а с 29 марта 2016 года по совместительству руководит ООО "Сумотори-Авто" и ООО "Сумотори-Авто СМ". Все эти компании принадлежат ООО "Технохолдинг "Сумотори". Возглавляет совет директоров фонда отец братьев Веркеенко Василий Веркеенко.