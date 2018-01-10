Новогодний праздник прошел, а елки у приморцев остались

Новогодние праздники канули в лету, живую елку пора выбрасывать. Несколько идей утилизации новогоднего дерева – в материале ЕНВ.

Старые новогодние елки всегда пригодятся в частном секторе, где есть печное отопление. Ствол и ветки сгодятся для растопки, а хвоя может стать мульчей для обогащения почвы на приусадебном участке.

Живую елку можно использовать в качестве лекарства. Многие забывают, что хвоя, богатая витаминами А и С, – первый помощник при начинающейся простуде. Чтобы эти витамины сохранить, хвою нельзя кипятить. Достаточно залить 3 столовые ложки иголок стаканом кипятка, и дать настоятся (лучше в термосе) 1-1,5 часа. А потом – пить небольшими глотками, добавив чайную ложечку меда.

Кроме того, отвары из сосновых веток и иголок (если подкрепить их целебную силу ягодами шиповника и шелухой лука) поддерживают в тонусе почки, нервную систему и "чистят" сосуды.

Живая елка может стать находкой для сохранения молодости и красоты. Живица сосны, которая сохраняется в ветках и иголках, возвращает приятный розовый цвет и нежность коже, страдающей от зимней сухости, ветра и мороза. Достаточно лишь утром и вечером умываться отваром. А ванны с настоем хвои, веток и шишек елки помогут снять напряжение и стресс, укрепят сердце, сделают кожу шелковистой и поспособствуют мирному и крепкому сну.

Если забота о здоровье – не ваш конек, можно утилизировать новогоднюю елку при помощи МУПВ "Спецзавод №1" во Владивостоке. На данном предприятии деревья измельчают и превращают в топливо.

Напомним, каждая управляющая компания заключает договор с мусоровывозящей организацией на вывоз твердых бытовых отходов, под категорию которых подходит и "отработанная" новогодняя елка. Поэтому жителям города не надо ничего придумывать или искать специальное место для уже ненужной елки.

Чтобы ставшую ненужной елку правильно утилизировали, ее достаточно оставить рядом с мусорными контейнерами у своего дома.

На Мусоросжигательном заводе деревья отправляют в специальные дробилки, а получившуюся щепу используют в качестве топлива для утилизации других отходов в топках предприятия.

Отметим, что новый глава Владивостока Виталий Веркеенко сразу после Нового года высказался за переосмысление традиции наряжать срубленное дерево. "Рубить елки, на неделю тащить по квартирам и затем заваливать город мертвыми деревьями — нужно переосмыслить... Идея для предпринимателей — организация аренды живой маленькой ёлки с доставкой/вывозом на место, если уж очень живое дерево в дом хочется", — отметил глава приморской столицы. Он также пообещал рассмотреть возможность взять под муниципальный контроль организацию торговли новогодними деревьями во Владивостоке.