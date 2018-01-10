Северокорейские рестораны закрылись в Китае

Сегодня власти Китая издали распоряжение о закрытии северокорейских и совместных компаний по всей стране в соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН, сообщает ЕНВ.

Японская вещательная компания NHK подтвердила, что ресторан в центре Даньдуна в провинции Ляонин, недалеко от границы с Северной Кореей, уже закрыт. По информации СМИ, еще в ночь на понедельник ресторан перестал работать.

Источники NHK рассказали, что китайская фирма, управляющая рестораном, планирует выкупить заведение у северокорейской стороны. Тем не менее, как сообщают СМИ, китайские партнеры ищут способ привлечь северокорейцев в свой бизнес на территории КНР.

Некоторые китайские фирмы в Пекине продолжат работать до тех пор, пока визы северокорейских сотрудников не истекут. Один из владельцев северокорейского ресторана в КНР рассказал изданию, что готов покинуть КНР, если китайские власти этого захотят. Однако, большинство северокорейских предпринимателей старается продолжить работу в Китае.