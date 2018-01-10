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Экономика

09 января 2018, 16:30
Биткойн-биржи приостановили регистрацию новых пользователей

Биткойн-биржи приостановили регистрацию новых пользователей

В некоторых из них возобновление процедуры пока не рассматривается

С ростом цен на криптовалюту спрос достиг того уровня, когда обмен ею полностью переполнен. Массовый приток новых пользователей уже привел к серьезным проблемам, приведшим к временному закрытию регистрационных порталов биткойн-бирж, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Cointelegraph.

В течение второй половины 2017 года мировые биткойн-биржи разместили информацию о количестве своих пользователей. Биржа Binance сообщила о притоке 250 000 пользователей в день, в то время как Coinbase – о регистрации 100 000 пользователей в среднем за сутки. Биржа Kraken может похвастаться 50 тысячами новых пользователей в день.

Однако увеличение числа пользователей вызвало и ряд проблем. Bittrex стала одной из первых платформ обмена криптовалюты, которая приостановила регистрацию новых пользователей.  Еще в декабре 2017 года эта американская биржа опубликовала объяснение: "За последние несколько недель мы получили огромное количество новых учетных записей".

Помимо Bittrex две другие платформы – Bitfinex и Binance – также вскоре приняли аналогичное решение. "Спасибо за интерес к открытию учетной записи Bitfinex, - говорится на сайте портала. – Однако из-за чрезвычайного спроса на создание новых учетных записей работа сервиса временна приостановлена. Bitfinex фокусируется на обслуживании профессиональных трейдеров. Причина, по которой мы решили временно прекратить регистрацию новых учетных записей, заключается в том, что мы не можем подорвать качество наших услуг, предоставляемых уже существующим пользователям, пополняя систему новыми, небольшими аккаунтами".

Компании Binance также пришлось прекратить регистрацию пользователей. В Bitfinex намереваются вновь разрешить создание новых аккаунтов с 15 января 2018 года. В Bittrex и Binance о дате возобновления работы сервиса регистрации еще не сообщали.

Метки: биржи, биткойн, криптовалюта

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