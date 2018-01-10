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Япония

09 января 2018, 16:10
В Японии новый радар поможет в обнаружении мелкого космического мусора

В Японии новый радар поможет в обнаружении мелкого космического мусора

Его использование начнется в 2023 году

Японское агентство аэрокосмических исследований приступит к разработке новой высокоэффективной радиолокационной системы в 2018 году для мониторинга космического мусора размером до 10 сантиметров в рамках программы по предотвращению столкновений искусственных спутников с обломками в космосе, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yomiuri Shimbun.

По словам источников издания, Японское агентство аэрокосмических исследований планирует начать полномасштабные исследования при помощи нового оборудования в 2023 году. При этом, будут задействованы и прежние системы, разработанные министерством обороны страны.

В настоящее время для мониторинга космического мусора, который перемещается над Японией на низкой околоземной орбите на высоте от нескольких сотен до 2000 километров, агентство использует радарную систему, размещенную в префектуре Окаяма. Тем не менее, текущая система обнаруживает только мусор, который обладает размером от 1,6 метра в диаметре. Она не может отслеживать частицы размером около 10 сантиметров, которые составляют большую часть космического мусора.

Японское агентство аэрокосмических исследований должно построить новую радарную систему рядом с существующей. Агентство стремится в 200 раз увеличить возможности нового радара. В результате этого, японцы смогут отслеживать малые космические объекты на низкой орбите, где функционируют земные искусственные спутники.

Если анализ данных будет предполагать возможность столкновения спутников с космическим мусором, агентство будет использовать новую систему для изменения орбиты земных аппаратов с помощью дистанционного управления.

Министерство обороны также готовится установить радиолокационную систему в префектуре Ямагути для мониторинга космического мусора на стационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров. Объекты, движущиеся по стационарной орбите, включают в себя спутники связи и метеорологические спутники, данные с которых используются в Силах самообороны Японии.

Отметим, что количество столкновений японских искусственных спутников с космическим мусором с каждым годом растет. Всего в мире около 20 тысяч частиц космического мусора размером более 10 сантиметров находятся на низкой орбите.

В 2009 году американский спутник столкнулся с нерабочим российским спутником, в результате чего аппарат США был выведен из строя. В 2011 году объекты космического мусора настолько близко приблизились к Международной космической станции, что вынудили космонавтов МКС временно покинуть свое расположение.

Департамент обороны США постоянно следит за космическим мусором с помощью радиолокационных систем, установленных в разных частях мира, предоставляя информацию Японии. По данным японского ведомства, в 2016 году было пять случаев, когда национальное агентство аэрокосмических исследований изменило орбиту своих спутников на основе информации, предоставленной Соединенными Штатами.

В 2016 году японское правительство приняло план по активизации мониторинга космического мусора, который вошел в концепцию национальной безопасности страны. "Необходимо разработать систему защиты японских космических спутников, не зависящую от Соединенных Штатов.  Наша новая система радаров станет первым шагом к этому", - прокомментировал новость директор по развитию Японского агентства аэрокосмических исследований Маюми Мацуура.

Метки: космос, мусор, радар, спутники, технологии, Япония

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