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Экономика

09 января 2018, 15:50
Через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в 2017 году впервые перевезено более 10 млн. тонн грузов

Через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ в 2017 году впервые перевезено более 10 млн. тонн грузов

Рост экспорта и импорта приблизительно составил примерно 30%

Об этом заявил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин в ходе итогового технико-технологического совета по итогам работы предприятий региона в 2017 году, сообщает ЕНВ на службу корпоративных коммуникации Владивостокского филиала "РЖД".

По его словам, объем перевезенного в 2017 году в импортном и экспортном направлении груза впервые превысил 10 млн. тонн, что на 2,3 млн. тонн  выше соответствующего показателя 2016 года.

"Это абсолютный рекорд, который достигнут впервые за 120 лет работы крупнейшего на Дальнем Востоке российско-китайского железнодорожного пограничного перехода Гродеково – Суйфэньхэ", – подчеркнул Андрей Ваулин.

Так, перевозка импортных грузов составила 224 тыс. тонн (+31,1% к 2016 году). Экспорт составил 9,8 млн. тонн (+29% к 2016 году). В экспортном направлении основной объём перевозок составили лесные грузы, уголь и металлические руды; в импортном – транзит,  черные металлы, строительные и прочие грузы.

Метки: Гродеково, перевозки, показатели, РЖД, Суйфэньхэ, торговля

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