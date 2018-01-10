Глава делегации КНДР на межкорейских переговорах сказал о вероятности достижения прогресса в диалоге

Власти двух Корей сегодня, 9 января очень пристально следят за переговорами в "деревне перемирия" Пханмунджом на южнокорейской стороне укрепленной межкорейской границы, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

По сообщениям СМИ, делегация Северной Кореи прибыла в Пханмунджом на переговоры в 9:30 утра по местному времени. Встреча двух делегаций проходит всего в нескольких метров от того места, где два месяца через границу бежал северокорейский военнослужащий. Переговоры властей двух стран проходят в так называемом Доме Мира, где состоялось подписание перемирия между КНДР и Южной Кореей в 1953 году. Это здание находится на южной стороне Панмунджома. Сами переговоры начались примерно в 10 утра. Процесс переговоров транслируется в администрацию президента Южной Кореи и в резиденцию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Центральное место на переговорах займет участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в следующем месяце, а также обсуждение путей улучшения межкорейских связей. Кроме того, как пишут южнокорейские СМИ, стороны обсудят возобновление строительства совместного индустриального парка в Кэсоне и вопросы воссоединения членов семьи, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

В делегации каждой страны входят по пять должностных лиц. Их главы, южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген и председатель северокорейского Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон перед началом переговоров дважды обменялись рукопожатиями – у входа в Дом мира и перед самим началом диалога у стола. "Давайте преподнесем нашим людям новогодний подарок. Есть поговорка, что путешествие, в которое отправляются двое, длится дольше, чем то, в которое отправляется один, - сказал своему коллеге Ри Сон Гвон. Чо Мен Ген ответил, что Сеул считает, что игры в Пхёнчхане станут "Олимпиадой мира", поскольку "гости с Севера" собираются присоединиться к другим спортсменам со всего мира. "У людей есть сильное желание увидеть, как Север и Юг стремятся к миру и примирению", - добавил он.

Ри Сон Гвон стал председателем Комитета по мирному объединению Кореи в июне 2016 года. Он является опытным переговорщиком по межкорейскому диалогу, хотя его предыдущий опыт был в основном связан с военными вопросами, поскольку он служил в вооруженных силах страны. Накануне переговоров Ри Сон Гвон также заявил журналистам о вероятности достижения прогресса в сегодняшнем диалоге. "Переговоры между Северной и Южной Кореей должны пройти хорошо", - добавил Ри Сон Гвон.

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Ген заявил журналистам перед началом переговоров: "Я понимаю, что внутри страны и за её пределами есть большой интерес к обсуждаемым темам. Мы сделаем Олимпиаду первым шагом для улучшения межкорейских отношений".

Переговоры 9 января – это первые официальные переговоры между Северной и Южной Кореей за более чем два года. Переговоры в Пханмунджоме дают возможность оценить, готовы ли стороны смягчить свое поведение в конфликте. Бывший глава ООН Пан Ги Мун заявил в понедельник, что он надеется на содержательный диалог по вопросам разоружения между сторонами в ходе переговоров. "Мы искренне надеемся, что после многолетней напряженности переговоры приведут к более широкому и содержательному диалогу между Южной и Северной Кореей в вопросе о денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Пан Ги Мун в интервью CNBC. Некоторые официальные южнокорейские лица выступают даже за то, чтобы две Кореи прошли под одним флагом на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр.

Власти Соединенных Штатов, 28 500 военнослужащих которых дислоцируются в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов, изначально холодно отнеслись к идее проведения межкорейской встречи. Государственный департамент США в официальном сообщении заявил, что Пхеньян "пытается вбить клин" между Вашингтоном и Сеулом и ослабить военную кампанию под руководством США.

Президент США Дональд Трамп большую часть прошлого года говорил о переговорах как о "бесполезной затее". Однако в четверг на прошлой неделе Трамп приветствовал новые переговоры и добавил, что они были "вызваны его твердой и сильной позицией", которая включает более жесткие международные санкции и угрозу военного вмешательства в КНДР, если страна не откажется от разработки вооружения. В субботу Трамп сказал, что "стопроцентно" поддерживает переговоры и надеется на позитивные результаты. Он также сообщил, что будет готов поговорить по телефону с Ким Чен Ыном. Глава США добавил, что хотел бы, чтобы переговоры вышли за пределы вопросов Олимпиады.

Представитель государственного департамента по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона США Катина Адамс не ответила напрямую, когда ее спросили о предложениях некоторых южнокорейских официальных лиц о том, что две Кореи могут выйти под одним флагом на церемонии открытия Олимпийских игр и даже выступать как одна страна в некоторых видах спорта. "Мы находимся в тесном контакте с Республикой Корея в вопросе решения проблемы с КНДР, в том числе, о необходимости поддерживать давление ради достижения безъядерного Корейского полуострова. Дипломатический путь решения конфликта является жизнеспособным, и Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску мирного пути по денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщила она.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе подтвердил, что любые переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей должны быть направлены на разоружение. Однако, по его словам, американская сторона не опасается и военного решения конфликта. Президент Южной Кореи Мун Джэин убедил Соединенные Штаты отложить совместные военные учения во время Олимпиады, чтобы уменьшить напряженность и, возможно, дать возможность дипломатам решить часть проблем.

Напомним, проведения переговоров стало возможным после того, как Ким Чен Ын выступил с новогодней речью, в которой он заявил, что страна рассматривает возможность отправки делегации на Олимпийские игры. По его словам, он также открыт для переговоров о снижении напряженности на Корейском полуострове, но, при этом, программы ядерного оружия в КНДР не будет свернута "никогда".