В Восточно-Китайском море произошло возгорание на борту иранского нефтяного танкера

Китайское государственное агентство новостей "Синьхуа", а также другие СМИ, передали, что столкновение произошло примерно в 300 километрах к востоку от устья реки Янцзы на минувших выходных, сообщает ЕНВ.

В результате инцидента более 30 членов экипажа танкера пропали без вести. Они являются гражданами Ирана и Бангладеша. Танкер иранской судоходной компании направлялся в Южную Корею с 140 000 тоннами нефти на борту.

Власти Китая и Южной Кореи уже заявили, что они отправили корабли и самолеты для поиска пропавших без вести. В результате спецоперации 21 член экипажа был спасён. Вчера китайские власти выразили опасения по поводу того, что горящее судно может взорваться. Примечательно, что недалеко от места крушения находится побережье Шанхая.

Напомним, что это происшествие стало не единственным за последнее время в данном регионе. Так, в прошлый вторник, здесь же, в Восточно-Китайском море, столкнулись два грузовых корабля. Один из них затонул, в результате чего 2 члена экипажа погибли и 8 человек пропали без вести.