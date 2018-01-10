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Экономика

09 января 2018, 14:00
Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы

Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы

Переход регулятор планирует завершить к 1 января 2019 года

В Банке России рассказали о переходе к пропорциональному регулированию банковской системы, сообщает ЕНВ.

В течение наступившего года кредитные организации должны: либо увеличить капитал до 1 млрд. рублей и начать работу по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный капитал банков с базовой лицензией установлен на уровне 300 млн. рублей). Для таких банков предусмотрена также упрощённая отчётность.

Переход к пропорциональному регулированию банков Центробанк планирует завершить к 1 января 2019 года.

Для системно значимых банков, активы которых составляют порядка 60% общих активов отечественной банковской системы, появится второй из двух нормативов ликвидности. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных "Базелем III", - норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%.

Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80% до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

С 1 января все кредитные организации также должны будут перейти на международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Также регулятор отметил, что Агентство по страхованию вкладов увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

Новые правила позволят оценить суммы, время и риски от неопределённости будущих потоков финансовых средств конкретного предприятия.

В конце прошлого года Банк России сообщил, что около двухсот банков должны определиться с видом лицензии, которую они получат по закону о пропорциональной банковской системе.

Метки: Банк России

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