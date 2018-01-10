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Политика

09 января 2018, 13:30
В Центризбиркоме рассказали о средствах на избирательном счёте Владимира Путина

В Центризбиркоме рассказали о средствах на избирательном счёте Владимира Путина

Деньги поступили от ряда региональных фондов и партии "Единая Россия"

На специальный избирательный счёт действующего Президента Владимира Путина, выдвинутого кандидатом на выборах 2018 года, поступили около 400 млн. рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ свидетельствует, что средства на счёт, на котором находятся 400 млн. 30 тысяч 934,98 рубля, поступили от ряда региональных фондов и партии "Единая Россия", которая направила 28 млн рублей.

В ЦИК напомнили, что 400 млн. рублей являются предельной суммой, которая может находиться на избирательном счёте кандидата на пост главы государства.

Согласно требованиям законодательства, сумма, превышающая установленный максимум, должна быть возвращена жертвователям.

Второе место по объёму собранных средств занимает председатель ЛДПР Владимир Жириновский, на избирательном счету которого оказалось около 200 млн. рублей, отмечается в данных Центризбиркома.

Третью и четвёртую позиции занимают лидер Партии роста Борис Титов (20,7 млн. рублей) и Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" (19,44 млн рулей).

Днём 8 января пресс-служба Центризбиркома сообщила, что специальные избирательные счета открыли 13 кандидатов в президенты, включая двух самовыдвиженцев — Владимира Путина и депутата Костромской областной думы, заслуженного изобретателя России Владимира Михайлова.

Ещё 11 счетов открыли кандидаты от политических партий.

Метки: выборы, ЦИК

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