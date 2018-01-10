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Экономика

09 января 2018, 13:10
Фонд развития моногородов одобрил концепцию развития Спасска-Дальнего

Фонд развития моногородов одобрил концепцию развития Спасска-Дальнего

Концепция предусматривает основные параметры развития монопрофильного муниципального образования

Концепция развития городского округа Спасск-Дальний одобрена Правлением Фонда развития моногородов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

Как пояснили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, в концепции, которая была представлена на рассмотрение фонда, значатся основные параметры развития монопрофильного муниципального образования.

Городской округ Спасск-Дальний с населением более 41 тысячи человек входит в состав Свободного порта Владивосток. Градообразующее предприятие муниципалитета – АО "Спасскцемент", малым и средним предпринимательством занимаются более трети трудоспособного населения города – около шести тысяч человек.

Как подчеркнула вице-губернатор Татьяна Казанцева, после одобрения концепции Спасск-Дальний может претендовать на финансовую поддержку фонда, в том числе на строительство необходимой для реализации инвестиционных проектов инфраструктуры.

Один из таких проектов касается строительства комплекса перерабатывающих производств компанией "СЛПК-Групп" с объемом инвестиций 403,3 миллиона рублей и планами создания 120 рабочих мест.

Специалисты департамента пояснили, что данное предприятие является резидентом Свободного порта Владивосток и специализируется на лесо- и камнепереработке. Инвестор планирует реализовать свой проект в два этапа: на первом, к лету следующего года, – закупить оборудование и запустить камнедробильный комплекс, на втором, в конце 2019 года, – ввести в эксплуатацию комплекс лесопереработки.

"Инвестор сейчас ведет разработку проектно-сметной документации. Поддержка Фонда развития моногородов необходима в целях создания объектов инфраструктуры, а именно в софинансировании работ по реконструкции дороги и строительству объектов водоснабжения и водоотведения", – отметили в департаменте.

Еще один инвестиционный проект моногорода Спасск-Дальний – это создание многопрофильного медицинского центра по оказанию медицинских услуг ООО "Лекарь" с объемом инвестиций 310 миллионов рублей и созданием более 50 рабочих мест.

"Предполагается предоставление платных медицинских услуг жителям Спасска, Спасского района и еще семи муниципальных образований с населением около 276,5 тысяч человек в сочетании с приемом пациентов по системе ОМС. Соглашение о реализации данного проекта компания подписала с Администрацией Приморского края в рамках третьего Восточного экономического форума", – рассказали в департаменте.

Специалисты отмечают, что этот инвестор, напротив, строит инфраструктуру самостоятельно, но готов претендовать на заемные средства фонда в приобретении медицинского оборудования общей стоимостью 124 миллиона рублей.

"На сегодняшний день компания уже разработала проектно-сметную документацию, завершила реконструкцию основного здания под размещение центра. Произвести закупку оборудования, построить и ввести эксплуатацию детское отделение она планирует до конца 2018 года", – обозначили специалисты.

Напомним, о необходимости поддерживать российские моногорода заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства РФ в 2016 году.

"У нас 319 моногородов, где проживает 13,5 миллиона человек, – направление чрезвычайно важное. Мы знаем, как реагирует экономика этих образований в случае каких‑то сбоев в текущих внутренних экономических делах, и реакция идет на ситуацию на мировых рынках. Столкнулись с этим еще в 2008 году. И тогда еще мы начали складывать систему целенаправленной работы по моногородам для того, чтобы диверсифицировать экономику в этих точках. Надо ее настойчиво продолжать", – подчеркнул глава государства.

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ назвал модернизацию моногородов одним из 11 национальных проектов, реализация которого имеет стратегический статус для государства. Приоритетный проект "Комплексное развитие моногородов" рассчитан до 2025 года и охватывает 60 субъектов страны.

В Приморье к моногородам относятся девять территорий – города Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы. В двух наиболее отдаленных из них, Дальнегорске и Лучегорске, уже побывал с рабочим визитом врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

Планируется, что реализация указанного приоритетного проекта в Приморье позволит диверсифицировать экономику моногородов, сформировать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, создать новые рабочие места, сделать моногорода комфортными для жизни.

Метки: Спасск-Дальний, ФРМ

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