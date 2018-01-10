За прошедшие праздничные дни в Приморье зарегестрировано 406 ДТП

За прошедшие праздничные дни на территории Приморского края зарегистрировано 406 дорожно-транспортных происшествий: 38 – с пострадавшими, 368 – с материальным ущербом. Погибли 6 человек, 46 – получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 8 несовершеннолетних, сообщает ЕНВ.

По данным статистики в праздничные дни 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число автоаварий снижено на 3,1%, а пострадавших в них людей на 24,6%.

Основными видами происшествий стали столкновения транспортных средств, наезд на препятствие, а также наезд на пешехода. По дням недели наибольшее число ДТП зарегистрировано во вторник и воскресенье - 2 и 7 января. Среди аварийных городов лидируют Владивосток, Уссурийск и Находка.

При анализе непосредственных нарушений ПДД, спровоцировавших автоаварии, основной причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда. Кроме того, к основным нарушениям относятся: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции и превышение безопасного скоростного режима. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано в 5 случаях.