Новый мировой экономический кризис не за горами

Шанхайский экономист Энди Си не так давно заявил о том, что человечество мало заботится о "раздутом пузыре активов", даже несмотря на то, что цены на акции сейчас выше, чем перед другими кризисами, сообщает ЕНВ.

Со времени мирового финансового кризиса 2008 года все крупные экономики планеты сохранили либо процентные ставки на уровне близких к нулю, либо большой бюджетный дефицит. Десятилетие синхронных процессов в монетарной и фискальной политике развитых стран привело к крупнейшему пузырю активов в истории, который сегодня составляет около 100 триллионов долларов США, что почти в 1,5 раза превышает мировой ВВП.

За последние годы появилось убеждение, что высокие цены на активы являются новой нормой. Высокие цены подстегивают колоссальные инвестиции в сферу технологий. Невиданная прежде долговечность и устойчивость высоких цен на активы, во многом, обусловлена тем, что действия правительств, а не поведение людей на рынке, являются источником образовавшегося пузыря. Меры регуляторов перестанут иметь какой-либо эффект только в случае падения роста цен на рынках или инфляции, что очень мало вероятно в 2018 году.

Активами высокого риска сейчас являются криптовалюта и предметы роскоши, в том числе, недвижимость. Именно эти активы, как считают эксперты, будут конкурировать между собой в ближайшее время.

Процентные ставки в США впервые превысят уровень инфляции за десятилетие. В то же время, на Китай сегодня приходится около половины мирового роста кредитования и создание кредита в товарных экономиках зависит именно от Поднебесной. "Количественное ослабление Федеральной резервной системы США и целевые показатели кредитования в Китае – это "супермашина" ликвидности", - характеризует сегодняшнюю ситуацию Энди Си, входящий в ТОП-50 самых влиятельных экономистов мира по версии Bloomberg.

ФРС, вероятно, повысит процентные ставки с нынешних 1-1,25% до 2,5% в 2018 году. Это все еще мало по сравнению с темпами роста номинального ВВП на 4,5-5%. Но фондовый рынок США сейчас дороже, чем в 1929 или 2000 годах. Когда процентная ставка превысит инфляцию, она станет шаткой.

Когда поток ликвидности не растет, каждое первоначальное публичное предложение "разбавляет" пузырь. Когда достаточное количество спекулянтов увидит это, рынок может столкнуться с серьезной угрозой.

Между тем, финансовые регуляторы до сих пор находятся "между молотом и наковальней", поскольку структурные проблемы, которые привели к кризису 2008 года, все еще имеют место. Мировая экономика все больше зависит от пузырей активов. Если глобальный пузырь активов раздуется, мировая экономика начнет входить в рецессию. Хотя 2018 год, возможно, не приведет к этому, однажды всё же это произойдет.

Вероятной причиной нового мирового кризиса станет инфляция. Центральные банки нашли оправдание для поддержки инфляции активов, сославшись на отсутствие инфляции в реальной экономике. Шанхайский экономист Энди Си полагает, что это связано с тем, что в 2001 году к Всемирной торговой организации присоединился Китай. В результате этого, около 800 миллионов китайских рабочих стали новым вызовом для мирового рынка труда. Когда же Китай достиг полной занятости, он начал стимулировать пузыри активов, чтобы установить налоги для сектора домашних хозяйств. Вскоре доходы от дополнительного налогообложения превратились в инвестиции и новые производства. С тех пор Китай оказался в "ловушке равновесия" дефляции товаров и инфляции активов. Пока КНР продолжает эту политику, мировая инфляция вряд ли начнет расти. Рост мировой инфляции может произойти, когда Китай перестанет чрезмерно инвестировать в экономику и переоценит свою валюту посредством массовой эмиссии.

При этом, по мнению Энди Си, сценарий дальнейшего хода событий может быть следующим. Если Китай быстро переоценит свою валюту на 20-30 процентов, глобальный пузырь активов начнет расти. Глобальный рост будет снижаться и, когда страх перед стагнацией укрепится, достаточное количество спекулянтов, возможно, захотят обналичить деньги. После этого произойдет "укрепление" образованных пузырей в мировой экономике и начнется существенный спад.

Кроме того, существует и иная версия причины наступления нового мирового кризиса. Он может произойти в результате нового обвала доллара США. В свое время глобальный дисбаланс был исправлен избыточным выпуском американской валюты. Люди, которые держат доллары в странах Восточной Азии и на Ближнем Востоке делают это потому, что США рассматривается как сверхдержава, а доллар – как глобальная резервная валюта. Когда эта вера пошатнётся, может произойти сброс более 10 триллионов долларов США, вследствие чего американская валюта, а значит, и вся мировая экономика могут обвалиться.