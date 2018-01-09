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Общество

08 января 2018, 16:50
Примгидромет: На востоке Приморья объявлено штормовое предупреждение

Примгидромет: На востоке Приморья объявлено штормовое предупреждение

Во Владивосток ожидается небольшой снег

В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег,сообщает ЕНВ.

На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

Владивосток основной фронт непогоды обойдет стороной, в городе ожидается небольшой снег. 

Метки: погода, примгидромет

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