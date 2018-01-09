Гуанчжоу – новый инновационный центр КНР

Очередную революцию в сфере ритейла произвели в Китае. Не так давно в городе Гуанчжоу появился магазин, который на первый взгляд выглядит так же, как и любой другой. В нем продаются вполне обычные товары: продукты, напитки, хозтовары. Но необычным является то, что в этом магазине нет ни продавца, ни кассира, сообщает ЕНВ.

Чтобы войти в заведение, нужно воспользоваться камерой мобильного телефона и просканировать QR-код на двери. Чтобы выйти из магазина нужно повторить эту процедуру, предварительно оплатив покупки через мобильную платежную систему. Только в этом случае дверь откроется.

Магазин, расположенный в самом центре Гуанчжоу, называется "Easy Go Future Convenience Store". Его работа строится на нескольких небольших мобильных программах, встроенных в китайский мессенджер WeChat. Напомним, на этой платформе пользовали в КНР могут пользоваться сторонними приложениями, не прогружая их в стандартном режиме. Данная функция в WeChat появилась примерно год назад, и спектр задач, которые она выполняет, довольно широк. С помощью китайского мессенджера, созданного в Гуанчжоу, можно, например, вызвать такси или забронировать номер в отеле.

По словам местных властей, появление WeChat в этом городе свидетельствует о том, что Гуанчжоу играет важную роль в качестве "испытательного полигона" для инноваций и новых технологий предпринимательства. Гуанчжоу – один из ключевых городов дельты реки Чжуцзян. Этот город 40 лет назад одним из первых в КНР открылся внешнему миру, с тех пор он получил название "мировая фабрика". Долгое время Гуанчжоу был основой экспорта Китая.

Однако, в последнее время столица провинции Гуандун начинала терять свои позиции. Китайская экономика сменила вектор с фабричного производства в сторону создания технологических инноваций. Чтобы сохранить свои показатели ВРП на уровне двух триллионов юаней (что равняется примерному ВВП Сингапура, - прим. ред.), город пытается превратиться в "магнит" для высокотехнологичных отраслей и венчурных фондов. В Гуанчжоу активно развиваются технологии искусственного интеллекта, биомедицинские науки и информационные продукты. Сегодня город имеет все шансы стать новым технологическим центром. В третьем по значимости городе Китая уже есть региональные штаб-квартиры таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Xiaomi.

"Ожидается, что в течение следующих трех-пяти лет IT-сектор Гуанчжоу получит доход в размере 100 миллиардов юаней (21 миллиардов долларов США, - прим ред.) и обеспечит 80 тысяч рабочих мест", - сообщили власти города журналистам во время недавнего пресс-тура, организованного муниципалитетом Гуанчжоу.

Вот один из ярких примеров преображения города за последние годы. На месте крупнейшего автомобильного рынка в городе площадью 120 000 квадратных метров не так давно была основана сеть венчурных фондов (или, как ее называют здесь, "венчурный город") Guangzhou Venture Capital Town. "Это место является отражением того, как развивается город", - отметил генеральный директор Guangzhou Venture Capital Town Сун Хайфэн. Цель проекта состоит в том, чтобы привлечь 10 фондов венчурного капитала для создания новых стартапов. Уже были привлечены гигант IDG и несколько местных фондов.

Сегодня Гуанчжоу называют одним из лучших мест для жизни в Китае. К такому выводу недавно пришли авторы совместного доклада ООН и Китайской академии общественных наук. Цены на жилье в Гуанчжоу в среднем в два раза меньше, чем в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. По прогнозам специалистов, это должно сказаться на росте экономики столицы провинции Гуандун в дальнейшем.