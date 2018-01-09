Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

08 января 2018, 16:40
Гуанчжоу – новый инновационный центр КНР

Гуанчжоу – новый инновационный центр КНР

О том, как третий по значимости город Китая совершил переход от "фабрики мира" к площадке для инноваций – в материале ЕНВ

Очередную революцию в сфере ритейла произвели в Китае. Не так давно в городе Гуанчжоу появился магазин, который на первый взгляд выглядит так же, как и любой другой. В нем продаются вполне обычные товары: продукты, напитки, хозтовары. Но необычным является то, что в этом магазине нет ни продавца, ни кассира, сообщает ЕНВ.

Чтобы войти в заведение, нужно воспользоваться камерой мобильного телефона и просканировать QR-код на двери. Чтобы выйти из магазина нужно повторить эту процедуру, предварительно оплатив покупки через мобильную платежную систему. Только в этом случае дверь откроется.

Магазин, расположенный в самом центре Гуанчжоу, называется "Easy Go Future Convenience Store". Его работа строится на нескольких небольших мобильных программах, встроенных в китайский мессенджер WeChat. Напомним, на этой платформе пользовали в КНР могут пользоваться сторонними приложениями, не прогружая их в стандартном режиме. Данная функция в WeChat появилась примерно год назад, и спектр задач, которые она выполняет, довольно широк. С помощью китайского мессенджера, созданного в Гуанчжоу, можно, например, вызвать такси или забронировать номер в отеле.

По словам местных властей, появление WeChat в этом городе свидетельствует о том, что Гуанчжоу играет важную роль в качестве "испытательного полигона" для инноваций и новых технологий предпринимательства. Гуанчжоу – один из ключевых городов дельты реки Чжуцзян. Этот город 40 лет назад одним из первых в КНР открылся внешнему миру, с тех пор он получил название "мировая фабрика". Долгое время Гуанчжоу был основой экспорта Китая.

Однако, в последнее время столица провинции Гуандун начинала терять свои позиции. Китайская экономика сменила вектор с фабричного производства в сторону создания технологических инноваций. Чтобы сохранить свои показатели ВРП на уровне двух триллионов юаней (что равняется примерному ВВП Сингапура, - прим. ред.), город пытается превратиться в "магнит" для высокотехнологичных отраслей и венчурных фондов. В Гуанчжоу активно развиваются технологии искусственного интеллекта, биомедицинские науки и информационные продукты. Сегодня город имеет все шансы стать новым технологическим центром.  В третьем по значимости городе Китая уже есть региональные штаб-квартиры таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Xiaomi.

"Ожидается, что в течение следующих трех-пяти лет IT-сектор Гуанчжоу получит доход в размере 100 миллиардов юаней (21 миллиардов долларов США, - прим ред.) и обеспечит 80 тысяч рабочих мест", - сообщили власти города журналистам во время недавнего пресс-тура, организованного муниципалитетом Гуанчжоу.

Вот один из ярких примеров преображения города за последние годы. На месте крупнейшего автомобильного рынка в городе площадью 120 000 квадратных метров не так давно была основана сеть венчурных фондов (или, как ее называют здесь, "венчурный город") Guangzhou Venture Capital Town. "Это место является отражением того, как развивается город", - отметил генеральный директор Guangzhou Venture Capital Town Сун Хайфэн. Цель проекта состоит в том, чтобы привлечь 10 фондов венчурного капитала для создания новых стартапов. Уже были привлечены гигант IDG и несколько местных фондов.

Сегодня Гуанчжоу называют одним из лучших мест для жизни в Китае. К такому выводу недавно пришли авторы совместного доклада ООН и Китайской академии общественных наук. Цены на жилье в Гуанчжоу в среднем в два раза меньше, чем в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. По прогнозам специалистов, это должно сказаться на росте экономики столицы провинции Гуандун в дальнейшем.

 Рамка вокруг текста

Транспортная компания GUANGZOU CARGO, занимается транспортировкой и доставкой грузов любой величины со всех городов Китая в любой город России, а так же Украины, Казахстана и ряда других стран входящих в состав СНГ. Более подробную информацию можно получить на сайте транспортной компании Гуанчжоу Карго.

Метки: Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

От "Made in China" к "Created in China": как Китай превратился в мировой центр инноваций за 10 летОт "Made in China" к "Created in China": как Китай превратился в мировой центр инноваций за 10 лет
01 января 2018, 13:30
О том, как поменялся Китай за десять лет – в материале ЕНВ
В торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда ТрампаВ торговом центре в Китае появилась статуя собаки, внешне похожая на Дональда Трампа
31 декабря 2017, 12:20
Именно так решили символизировать Год собаки в северном Китае
Власти Китая планируют построить первую в мире термоядерную электростанциюВласти Китая планируют построить первую в мире термоядерную электростанцию
29 декабря 2017, 00:00
Ее возведение планируется к 2035 году

Последние новости

Фонд развития моногородов одобрил концепцию развития Спасска-ДальнегоФонд развития моногородов одобрил концепцию развития Спасска-Дальнего
сегодня, 13:10
Концепция предусматривает основные параметры развития монопрофильного муниципального образования
За прошедшие праздничные дни в Приморье зарегестрировано 406 ДТПЗа прошедшие праздничные дни в Приморье зарегестрировано 406 ДТП
сегодня, 12:50
Основными причинами происшествий стали: наезд на препятствие и наезд на пешехода
Новый мировой экономический кризис не за горамиНовый мировой экономический кризис не за горами
вчера, 19:00
Вопрос в том, когда он случится и каковы будут последствия

От первого лица

Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
28.12.2017 12:40
Евгений Ширин: Чтобы стать добрым волшебником, костюм не нужен
26.12.2017 10:00
Владислав Звычайный: Не нужно перегружать органы власти там, где могут помочь НКО
19.12.2017 12:20
Михаил Чупрынин: Будущее – за технологией блокчейн

Самые популярные

Горячие обсуждения

27.12.2017 13:00
Итоги 2017 года: Приморье охвачено "ветром перемен" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+