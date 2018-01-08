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Политика

07 января 2018, 22:30
Правительство Японии планирует в 2019 года пригласить в гости Владимира Путина

Правительство Японии планирует в 2019 года пригласить в гости Владимира Путина

Японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора

Правительство Японии планирует в мае 2019 года пригласить в гости президента России Владимира Путина, японская сторона рассчитывает добиться прогресса в разрешении многолетнего территориального спора по поводу Курильских островов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo.

В последний раз Владимир Путин приезжал с визитом в Японию в декабре 2016 года. Эта поездка рассматривалась как возможный поворотный момент в споре о принадлежности островов, входящих в состав России и оспариваемых Японией, но она не привела к заметным изменениям ситуации.

Ожидается, что Путин в любом случае в следующем году посетит Японию, чтобы принять участие в саммите G20. Даты проведения саммита ещё не были объявлены.

По данным Kyodo, раз визит запланирован на следующий год, значит японская сторона не сомневается в том, кто победит на президентских выборах в России.

Токио придерживается мнения, что территориальный вопрос должен быть решён, "пока Путин, который пользуется стабильной поддержкой правительства, продолжает находиться у власти".

Во время последней встречи лидеры России и Японии договорились приступить к переговорам по ведению совместных экономических проектов на островах таким образом, чтобы это не нарушало правовые аспекты вопроса о принадлежности островов.

Премьер-министр Японии надеется, что его поездка в Россию в мае 2018 года, а также визит Путина в Японию в следующем году смогут привести к старту совместных проектов.

Согласно информации источников Kyodo, Абэ постарается провести отдельные переговоры с Путиным по поводу островов во время Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6 и 7 сентября 2018 года.

Метки: Курилы, Япония

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